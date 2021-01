Pueblo Nuevo: Impulsan la puesta en valor de la calle Sáenz Peña

Hace al menos tres años que los fomentistas del barrio Pueblo Nuevo están impulsando una renovación de la calle Sáenz Peña, entre la avenida San Martín y España. En la propuesta, los vecinos apuntan a un programa de intervención que le aporte características similares a las que tiene dicha arteria en el centro comercial de Junín, de manera de ponerla en valor y así promover un corredor comercial que se extienda hasta la plaza Ferrocarriles Argentinos.

“Siempre digo que Pueblo Nuevo tiene la Sáenz Peña vieja y en este caso serían solamente tres cuadras las que hay que hacer. Además, esto permitiría que tome un gran impulso”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Soto.

En un sector que con el tiempo se convirtió en un polo gastronómico, cultural y educativo, por la fuerte presencia de la Unnoba, los lugareños consideran que este proyecto podría ser un paso más en esa transformación.

Pueblo Nuevo tiene la Sáenz Peña vieja y en este caso serían solamente tres cuadras las que hay que hacer. Esto permitiría que tome un gran impulso. Osvaldo Soto. Pte. sociedad de fomento.

En verdad, la iniciativa fue acercada a las autoridades hace al menos tres años y ahora, luego de los meses de cuarentena estricta que imposibilitaron la concreción de obras, el tema vuelve a ponerse en debate. “Hoy en día, con las modificaciones que se les permitieron a los bares y las birrerías para que ganen espacio en la calle, se ve algo similar a lo que solicitamos nosotros”, añade Soto.

En referencia a la evolución del polo gastronómico, que durante varios meses estuvo opacado por la propagación del Covid, el dirigente fomentista observa que se está retomando lentamente: “Con la pandemia se aplacó bastante y el sector ha sufrido mucho, pero ahora se está volviendo a ver otro movimiento, por supuesto con los protocolos correspondientes, así que eso hace que no esté en el auge que tenía antes de la cuarentena”.

El barrio

Soto advierte que en Junín hay más de cincuenta vecindarios distintos y muchos de ellos tienen prestaciones elementales sin cubrir, por lo que considera que los residentes de este barrio son “privilegiados”, ya que aquí cuentan con todos los servicios básicos.

Uno de los temas importantes sobre el que siempre se pone el acento es el de los inconvenientes que generan los añejos plátanos dispersados en todo el sector. Entre los conflictos más frecuentes se advierte la rotura de veredas, del adoquinado y de las cañerías, producto del crecimiento de las raíces de estas plantas.

“Ese fue un pedido de siempre”, asevera Soto, aunque no desconoce que la solución a un tema tan complejo y de larga data no es sencillo de resolver: “Es difícil que un intendente pueda dar una respuesta a esto, de cualquier color político que sea. Sé que esto tiene sus consecuencias, pero también en estos días tórridos los árboles nos dieron mucha sombra. Posiblemente haya que hacer un programa a largo plazo, sustituyendo las plantas por otro tipo para que no haya problemas con las alergias y con las raíces que levantan las veredas”.

Tránsito

En relación con el tránsito, se advierte que arterias como España y Leandro N. Alem tienen mucha circulación, puesto que numerosos vehículos las toman para evitar los semáforos de la avenida San Martín. Sin embargo, los lugareños no observan problemas importantes.

Por otra parte, el presidente de la sociedad de fomento cree que se deberían tomar medidas para organizar la circulación vehicular: “El estacionamiento medido no llega a esta zona, como sí está en otros sectores de la ciudad cercanos al centro. Si se incluyera este barrio dentro del sistema de estacionamiento medido nos ayudaría a ordenar un poco el tránsito”.

Seguridad

Finalmente, en torno a la inseguridad, aseveran que aquí tienen problemas como en toda la ciudad.

Y sobre la presencia policial, puntualiza: “Los móviles policiales pasan por el barrio. Lo que sí estamos notando es que ya no andan tanto los rondines, algo que antes sí se veía, y no solamente en las arterias principales, sino también en las calles interiores”.