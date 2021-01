Autopista 7: a fines de febrero podría habilitarse el tramo Junín - Chacabuco

En el tramo de la Ruta 7 que comprende Junín - Chacabuco continúan los trabajos para dar forma a la autopista, una de las obras más importantes en la Región en materia de seguridad vial.

Desde Vialidad apuntan a rehabilitar la circulación luego del 20 de febrero.

En diálogo con Democracia, el gerente de regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, confirmó que esperan finalizar la obra más grande para habilitar las dos manos de circulación.

Cabe destacar que la obra tiene actualmente 20 kilómetros habilitados. Se encontraba paralizada desde octubre del 2019 y fue retomada durante la cuarentena el año pasado.



“La idea es que el tramo Junín - Chacabuco esté finalizando la obra gruesa, para poder dejar habilitadas las dos manos para el 20 de febrero”, aseguró García.

Así, quedarían habilitadas las dos manos, la ascendente y la descendente hacia Buenos Aires o de Chacabuco a Junín.

Sobre los trabajos que se llevan a cabo especialmente en inmediaciones de la zona de Golf, el gerente explicó que “ese paredón que se ve se llama baranda New Jersey y lo que hace es comprimir y separar la autopista para que no tenga tanta banquina entre medio, porque no dan las medidas del terreno”.

Este permite que las dos manos, la ascendente o la descendente –ida o vuelta-, “estén más apretadas y tengan el mismo ancho pero no tengan banquina central”.

Cabe destacar que hay sectores de la obra con iluminación especial y colectoras especiales pavimentadas.





Avance

“El lateral del lado del Golf se tiene que terminar de pavimentar y ahí para no tener que haber expropiado se hizo un paredón de hormigón que también evita que en distinto nivel puedan circular las manos de lo que serían los carriles centrales de la autopista y que la colectora vaya prácticamente pegada pero a distinto nivel en lo que hace a altura, o sea, mucho más bajo a nivel de terreno. Entonces, no hay necesidad de tener que contar con terreno o banquina que la separe”, destacó García.

Reconoció que “hay mucho trabajo que se está haciendo ahí, no solo de movimiento de suelo, de repavimentación, de baranda New Jersey o Flex-Beam que son las metálicas, iluminación. Mucho pase por debajo de obras especiales que no se ven, como son de gas, energía eléctrica que van con tunelera por debajo de la autopista, fibra óptica, para datos y señales”.

Por último, explicó que “500 metros antes del cruce de la Ruta 65 y frente a los terrenos de la Universidad, quedaría terminada. Falta poner un puente peatonal”. Sobre este indicó que “hay varias gestiones realizadas por concejales del Justicialismo, la Municipalidad, a solicitud de la gente de la escuela.

“Se va a poder ir desde casi el cruce de 65 hasta la curva 90 grados llegando a Chacabuco”, confirmó.

Además, aseguró que se está avanzando mucho “en las tareas que estaban totalmente abandonadas de lo que sería la Variante Chacabuco o la Travesía Urbana”.

