Advierten que es crítica la situación económico-financiera de algunas clínicas

El doctor Norberto Petralia, director médico de clínica La Pequeña Familia, calificó como crítica la situación de algunas instituciones médicas, desde el punto de vista económico y financiero, durante la pandemia.

En diálogo con TeleJunín, sobre la situación del sistema de prestación privada de la salud, en un contexto de pandemia y economía de emergencia, el directivo se mostró preocupado por la situación de dicho sector de la salud, donde “algunas clínicas chicas hasta tuvieron que cerrar sus puertas”, como sucedió en Los Toldos.

“Hubo una conjunción nefasta de factores para las instituciones médicas: por un lado la pandemia y toda la preparación en lo que son equipos de protección personal, reformas arquitectónicas que hubo que hacer en las instituciones para tratar de adecuarlas a esta nueva realidad. En segundo lugar, hubo una retracción de las consultas de control por parte de los pacientes para hacerse atender en sus patologías comunes y crónicas”, dijo.

“Todo lo que eran cirugías programadas las postergaban por una idea totalmente equivocada de que en la clínica había más chance de contagiarse de Covid, cuando en realidad el 90 por ciento, o más, de los contagios se dieron en la vida común”, continuó explicando el doctor Petraglia en diálogo con TeleJunín.

Para el directivo, la crisis económica y financiera fue principalmente por “una falta de actualización, de reconocimiento (económico) de los llamados financiadores, que son las obras sociales”. En este punto señaló a las “obras sociales provinciales como IOMA, obras sociales nacionales, prepagas y obras sociales menores que durante el año no han seguido, ni por asomo, el índice inflacionario, que todavía en medicina fue mucho mayor o por el índice del incremento de los salarios del personal de sanidad”.

Mencionó el caso de PAMI y señaló que en todo el año no había dispuesto ningún ajuste, o del IOMA, que “ajustó en un 17 por ciento, contra un 40 por ciento estimado de inflación”, y de algunas prepagas, que ajustaron los pagos a las clínicas “solo un 10 por ciento en diciembre”.

Apuntó que ante este panorama, algunas instituciones, sobre todo las ‘PAMI dependientes’ habían cerrado sus puertas o estaban pensando hacerlo, como había pasado en una clínica privada de Los Toldos, partido de General Viamonte, y en Junín, donde una clínica estaba complicada desde el punto de vista económico financiero.

“Muchas instituciones de Bragado, Salto, Pehuajó y una en 9 de Julio que también está muy complicada, ante un panorama muy difícil dada la insensibilidad de lo que tienen que pagar, atraviesan una situación crítica. Paradógicamente, en la pandemia, por el menor uso que hicieron sus afiliados, las obras sociales y las prepagas, en general, han acumulado ganancias importantes”, destacó.

Ayuda estatal

Respecto a los ATP y algunas otras excepciones impositivas menores dispuestas desde el Estado, dijo que el ATP se había terminado en diciembre y que la otra ayuda, el REPRO, era más compleja y menor.

“Tampoco era bueno vivir de la limosna del Estado. Lo que nosotros queremos es que nos ajusten los valores de lo que tienen que pagar (las obras sociales). Entiendo que puede ser una política del Estado tratar de frenar la inflación esta manera de congelar los valores, pero en lo que es alimento, combustible en otros rubros no existe el congelamiento de precios”, advirtió.

“Las empresas de salud, las clínicas, somos dadores de trabajo en forma muy intensiva. En una institución como La Pequeña Familia trabajan en forma directa más de 500 personas, sin contar los médicos ni los residentes”, acotó.

El doctor Petraglia aclaró que en La Pequeña Familia hacía varios años que no atendían por PAMI, pero se habían enterado que esta obra social había propuesto un 28 por ciento de ajuste en 4 cuotas del 7 por ciento para el 2021 y que en el 2020 no había indicado ningún aumento para el pago de las prestaciones.

Salud Federal

“Quisiera que la gente tome conciencia de quienes tienen que prestar salud -que son las instituciones médicas- están en una situación complicada”, afirmó.

En cuanto a si había riesgo de que se cortara alguna prestación o de que hubiera algún tipo de medidas, el entrevistado dijo: “Siempre existen algunas instituciones intermedias que nos representan. A raíz de esta situación crítica, se formó una nueva entidad intermedia, que se llama Salud Federal, que formó un Zoom con la participación de entidades privadas de distintos puntos del país. Estamos golpeando puertas y tratando de hacer conocer esta realidad, que esta pandemia no pegó a todos por igual, hay quienes perdieron y otros que ganaron. Los que financian la salud, las obras sociales y prepagas, han salido ganadores en esta pandemia”.



“El nuestro es un sector de muy difícil viabilidad - acotó-, si no se produce algo que cambie la situación. Desde Salud Federal hablaron con el ministro de Salud y el jefe de Gabinete. Por otra parte, cada provincia es autónoma, y, por ejemplo, IOMA es de la provincia de Buenos Aires. Creo que las instituciones más pequeñas, más ‘PAMI dependientes’, van a ser las que colapsen primero, que es de hecho lo que está pasando, y si los inconvenientes no ceden, después caerán otras más grandes. La situación es crítica”.