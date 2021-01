Cifras en Junín: informaron una nueva muerte y 47 contagios de coronavirus

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que se registraron 47 nuevos contagios de coronavirus. Además, falleció una mujer de 79 años, de nuestra ciudad.

En el día de ayer se analizaron 75 muestras en el laboratorio (4 no residentes). De Junín, 38 resultaron negativas y 33 positivas.

Además, se suman 14 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 31 mujeres y 16 hombres. De estos, 16 casos son por contacto estrecho y 31 tienen nexo en estudio.

Actualmente, hay 253 casos confirmados de Junín y 9 no residentes. Asimismo, hay 465 personas aisladas de manera preventiva.

El número de casos sospechosos asciende a 277 y 3 no residentes, que corresponden a personas de Ferré, Rafael Obligado y Los Toldos.

En el día de ayer se sumaron 108 sospechosos de los cuales 25 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez, se informó que recibieron el alta 54 personas de Junín y 2 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

Vacunación

En Junín, en el marco del Plan Provincial, Público, Gratuito y Optativo contra el Covid-19, ya hay 11.149 personas inscriptas para recibir la vacuna Sputnik V.

En toda la Región Sanitaria III, hasta el momento, son 28.642 las personas inscriptas. En la provincia de Buenos Aires el total asciende a 1.419.863.

Desde la Región insisten en la importancia de la vacunación y la necesidad de inscribirse para obtener el turno y que cada vez más gente logre ser inmunizada.

Los inscriptos según los municipios son: Junín 11.149, Chacabuco con 5.103, Lincoln con 4.690, Leandro N. Alem 2.404, General Viamonte 2.099, General Arenales 1.326, General Pinto 1.016 y Florentino Ameghino 855.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad