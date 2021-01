La posibilidad de suspender las PASO divide a oficialismo y oposición en Junín

La inclusión del debate sobre el calendario electoral en el Congreso y la posibilidad de suspender las PASO “como situación excepcional” por la pandemia levantó la temperatura política, justo al término de un año complicado, situación que abre varios interrogantes y suma más incertidumbre.

El guiño del presidente Alberto Fernández llegó a través de un decreto (38/21), aunque aclaró que solo le dará el visto bueno si se encuentran amplios consensos, que por el momento parecen minoritarios.

Según las reglas propias de la política, en general a los oficialismos no los complican las internas porque el poder actúa como un gran ordenador de las diferencias. Pero la oposición, sin los resortes del Estado para compensar a los heridos que pudiese dejar el armado de las listas de candidatos, podría padecer una compulsa de este tipo.

En una rueda de consultas realizada por Democracia con dirigentes y funcionarios del oficialismo y la oposición de nuestra ciudad quedaron plasmadas distintas posturas, entre quienes están a favor de que se realicen –aunque reclaman una reforma integral del sistema electoral- y quienes se expresan a favor de la suspensión.

Juntos por el Cambio

En este sentido, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó: “No estoy de acuerdo en que se tomen este tipo de medidas especulativas. La Argentina y la provincia de Buenos Aires en particular requieren una reforma electoral integral, que contemple cambios importantes como la boleta única o la ficha limpia, por ejemplo”.

Y agregó: “Creo que esta iniciativa, al igual que el intento de poner fin a las reelecciones indefinidas, muestran que no se quiere cambiar realmente el sistema electoral y dejan entrever el oportunismo por conveniencia política o por intereses particulares que existe”. Me parece que hay que trabajar en los cambios de fondo, de manera consensuada, debatiendo como corresponde, con el fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”.



La diputada provincial Laura Ricchini manifestó: “La decisión del Gobierno de poner en discusión las PASO, en un año difícil que vamos a tener por la pandemia, responde a una especulación política, más que a una necesidad de generar un verdadero sistema electoral que funcione. Desde Juntos por el Cambio estamos planteando hace tiempo una verdadera reforma electoral, para que el proceso sea mucho más transparente”. Y agregó que “la boleta única es muy importante, porque brinda transparencia, eliminando muchas cosas que lamentablemente se ven en procesos electorales, como los faltantes de boletas o la necesidad de tener muchísimos fiscales en todas las escuelas para que no falten las boletas, además del ahorro en cantidad de papel, logística”.



La concejal de Juntos por el Cambio Melina Fiel, por su parte, dijo: “Creemos que este juego del Gobierno nacional es un intento especulativo y arbitrario. La Argentina necesita una reforma electoral a fondo, real, transparente, en pleno siglo 21, dejar de tener las toneladas de papel que perjudican al medioambiente. Las PASO son una forma de democratización interna que tiene cada partido y son válidas. Desde lo sanitario creo que no debería ser una excusa hoy, porque otros países como Chile, Bolivia, EE.UU. llevaron adelante sus elecciones y desde lo económico no me cierra el argumento que se da. El camino es la ficha limpia y la boleta única, para tener un sistema electoral fuerte, transparente. La discusión se tiene que llevar adelante con un consenso de todas las fuerzas, sobre todo para agilizar el proceso electoral para darles a los votantes la seguridad que se necesita. Esperamos que el debate no sea solo especulativo como hoy se plantea y que no se use la pandemia para justificar todas las decisiones como se viene haciendo en lo económico”.



En la misma vereda, el edil de la Coalición Cívica Javier Prandi afirmó: “Los que las quieren suspender es por una cuestión política, porque ven en ese planteo la posibilidad de dividir a las fuerzas de la oposición. Son, en general, los gobernadores quienes están detrás de esta postura. Quisieran ir a la elección con todo el electorado dividido, pero esto es una ley y hay que respetarla, independientemente de la pandemia. Hay gobernadores como Kicillof que aún no dijeron nada al respecto, Larreta tampoco, así que son los gobernadores del interior los que impulsan la suspensión. Sí habría que avanzar en una boleta única, que es una alternativa que bajaría costos y facilitaría todo el sistema electoral, tanto el escrutinio como el reparto de las boletas y los gastos que eso genera”.



El dirigente radical Juan Pablo Itoiz sostuvo: “Las PASO definen quiénes son los candidatos y partidos habilitados para presentarse a las elecciones, fueron ideadas por Néstor Kirchner para resolver la interna del peronismo en 2009. En ese momento, el sistema electoral fue manipulado por un interés particular. La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo de incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que suspende las PASO es una nueva muestra del poco respeto que tiene el kirchnerismo por el sistema político y por la salud de nuestra democracia”.

“Sin dudas, la excusa sanitaria por la pandemia es el primer argumento a esgrimir, pero en realidad las razones son estrictamente políticas. Beneficiar a los oficialismos provinciales que comulgan con la Casa Rosada o el Instituto Patria y, por otro lado, obligar a la oposición a acordar sus candidaturas, lo que puede derivar en que haya varias dentro de un mismo espacio político, lo que naturalmente debilita las posibilidades de éxito al no consensuar una posición uniforme”, agregó.

“El oficialismo debería resolver su interna sin manipular las reglas de juego electorales. Eso sería razonable, en un país razonable, con una coalición gobernante razonable. Pero sabemos que no lo es”, dijo.

“Las PASO no cubren todas las expectativas que generaron y seguramente necesitan adecuaciones, pero esas reformas deben hacerse fuera de los años electorales y con una mirada planificada, institucional y a largo plazo; que es algo que el actual gobierno no tiene”, sostuvo.

Frente de Todos

La diputada provincial por el Frente de Todos, Valeria Arata, afirmó: “En el contexto que estamos viviendo no veo mal que se suspendan las PASO, como una medida excepcional, pero obviamente debería haber un consenso de todos los espacios políticos para poder hacerlo”. Y amplió: “No hay lugar para especular ni para ser oportunistas, es una cuestión de responsabilidad y madurez política, por eso es necesario el consenso”.



Por su parte, el senador bonaerense del Frente de Todos Gustavo Traverso señaló: “Las PASO son una herramienta que, después de la gran crisis de los partidos y las elecciones internas, que se dirimían en función del aparato partidario, se constituyó en un elemento democratizador de la pre-elección de candidatos y les permitió a muchos poder participar e imponerse, dado que vota el conjunto de la ciudadanía y no solo los afiliados, muchas veces manipulados. Como herramienta fue formidable, pero también es cierto que, como ha pasado en varias elecciones, los candidatos a presidente, gobernadores y legisladores van con boleta única, y la elección distrital a lo mejor se dirime en una PASO, en algunos distritos. Entonces lo que hay que buscar es una reforma de la ley que permita evitar elecciones primarias en distritos en los cuales hay acuerdo”.



Por su parte, el concejal meonista Maximiliano Berestein afirmó: “Para nosotros, en lo local, es indistinto. Creo que debe ser evaluado por el Gobierno nacional y los gobiernos de las provincias, que son quienes deben afrontar el gasto económico y la complicada logística para garantizar la salud en el medio de una pandemia. Personalmente, creo que se deberían suspender este año, el contexto lo justifica, teniendo en cuenta que el calendario electoral sin PASO nos permitiría llegar a fechas electorales con mucha más población inmunizada por la vacuna y con climas más cálidos. Y por otra parte, invertir los millones de pesos que se ahorrarían, en desarrollo y reactivación económica, que tanto necesitamos luego de un 2020 complicado”.

Y añadió: “Creo que en esta etapa el esfuerzo debe estar orientado a cuidar la salud de la gente y recuperar la economía”.

