Convocan a jóvenes a participar del curso de introducción laboral

El Gobierno de Junín, a través de la Oficina de Empleo, invita a los jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios, a formar parte de esta iniciativa de instrucción y capacitación, que se desarrollará de forma virtual, durante tres meses y con dos clases por semana.

Los interesados en participar deben mandar un mail a empleo@junin.gob.ar o inscribirse por medio de la página de Facebook "Oficina de Empleo Gobierno de Junín".

Algunos de los contenidos a abordar serán confección de Curriculum Vitae (CV) y presentación, y formas de encarar una entrevista por trabajo. Además, se hace hincapié en la inserción laboral de los jóvenes por medio del programa “Entrenamiento para el trabajo” impulsado por el Ministerio de Trabajo de Nación.

Acerca de esta iniciativa, Sergio Pérez Volpin, coordinador de la Oficina de Empleo, dijo: “Estamos con todo el equipo de la oficina generando nuevos cursos de introducción al trabajo, los cuales dependen del Ministerio de Trabajo de Nación y están diseñados para chicos y chicas que tengan entre 18 y 24 años, que no hayan terminado aún sus estudios primarios y/o secundarios”.

“La idea de este curso es introducirlos al mundo del trabajo, a través de un montón de herramientas que se les brindan como la confección de un curriculum, enfrentar más exitosamente una entrevista de trabajo, cuestiones básicas sobre derechos laborales y la historia de los mismos”, detalló y añadió que “también les enseñamos los lugares correctos para llevar el CV, cómo llevarlo y cómo hay que presentarse”.

Volpin también señaló que “el curso dura tres meses, con dos clases por semana de forma virtual. Lógicamente, nos gustaría llevarlo a cabo de manera presencial, porque la relación que se genera es otra, pero nos tenemos que atener a la realidad pandémica que vivimos. Por lo tanto, todo aquel que esté interesado en participar puede enviar un mail a empleo@junin.gob.ar o por medio de nuestra página de Facebook que es Oficina de Empleo Gobierno de Junín”.

Seguidamente, el coordinador manifestó que “además de brindar estas herramientas mencionadas, en el mientras tanto empezamos a trabajar mucho para la inserción laboral de los jóvenes, contactándonos con empresas y ofreciendo a estas personas a través de otro programa que ofrece el Ministerio de Trabajo de Nación, el cual se llama ‘Entrenamiento para el trabajo’”.

Con respecto a este último programa, Pérez Volpin indicó: "Para todos los empresarios que no lo conocen, se trata de una especie de pasantía, aunque no tiene ese rango jurídico. Durante tres a seis meses las personas concurren a una empresa de lunes a viernes, cumpliendo un horario laboral de cuatro horas, y la retribución económica es aportada por el Ministerio de Trabajo. No existe una relación de dependencia durante ese período de tiempo entre el entrenado y el empleador”.

“El empleador tiene la obligación de capacitar a la persona en cuestión, cubrirlo con un seguro por accidente laboral y una obra social, pero durante ese período de tiempo, y al no existir relación de dependencia, puede evaluar el desempeño de la persona y todas las cuestiones básicas que necesitan los empleados”, puntualizó.