Realizan importantes trabajos para mejorar la transitabilidad de Saforcada

El Gobierno de Junín implementó tareas de arreglo y mantenimiento de las calles en la localidad de Saforcada para dar respuesta a los pedidos de los vecinos que se realizaron por medio de la delegación. Los operativos continuarán en cada uno de los pueblos en las próximas semanas.

A propósito de estos trabajos, Germán Aguilar, secretario de Espacios Públicos, expresó: “Estuvimos trabajando fuertemente en lo que respecta al mantenimiento y el arreglo de calles en la localidad de Saforcada, en el marco de una coordinación permanente con el delegado del pueblo, con quienes hemos trabajado en conjunto para atender las necesidades de los vecinos de aquí”.

“El 2020 fue un año muy difícil para todos y quizás no pudimos dar las respuestas que se merecían, pero este año ya lo encaramos de otra manera, siempre con el trabajo en conjunto con cada uno de los pueblos, comenzando hoy por Saforcada”, añadió el funcionario.

Seguidamente, Aguilar detalló que “ante la gran sequía que estamos viviendo, tenemos que trabajar e intervenir en las calles con todas las máquinas que tenemos, como motoniveladoras, palas, camiones, regadores. Esperemos que la lluvia nos acompañe pronto para que todos estos trabajos puedan asentarse bien”.

En tanto, Abel Castrillón, delegado municipal de Saforcada, manifestó: “Soy un agradecido para con Germán porque cumplió con el pedido de los vecinos. Esto era algo que se venía tramitando, pero tuvimos que esperar porque tenían el problema de que no tenían el personal suficiente para llevar a cabo estos operativos”.

“Hoy trajeron equipos y máquinas de la ciudad para venir acá, como primer pueblo para realizar estos trabajos y luego continuarán como corresponde con el resto de las localidades que forman parte del partido de Junín”, añadió.

Por último, Castrillón indicó: “Tuvimos un año y monedas sin trabajar por todo el tema de la pandemia y estoy totalmente agradecido porque el municipio ha respondido en la manera de lo posible en todos los pedidos que hicimos, no solamente en lo que tiene que ver con el arreglo y el mantenimiento de calles”.