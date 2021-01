Mario Meoni: “Pensamos a los talleres de Junín como polo de desarrollo ferroviario”

En una entrevista mantenida en exclusiva con TeleJunín, Mario Meoni, actual ministro de Transporte de la Nación, destacó el plan de modernización del transporte nacional que lleva adelante su cartera y resaltó las obras previstas en Junín desde su área.

En tal línea, Meoni acentuó el Plan de Modernización de Transporte Ferroviario que se impulsa, incluyendo los 4.500 millones de dólares anunciados en los convenios con China.

“El gran problema que teníamos en el sistema ferroviario cuando asumimos era la falta material rodante: locomotoras, vagones de carga, trenes de pasajeros… Las últimas incorporaciones se hicieron en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la gestión de Florencio Randazzo, por lo cual con la compra de material rodante hará falta un sistema ferroviario recuperado. Potenciar la Coottaj vendría muy bien, pero necesitamos más empresas trabajando y mayor inversión”, dijo.

Con relación a los convenios firmados con China, U$S2.600 millones van a ser destinados a la recuperación de la línea San Martín, que pasa por Junín uniendo los nodos de producción desde San Juan y Mendoza hasta el Puerto de Buenos Aires. Y señaló que, ante estos proyectos, la cooperativa Coottaj iba a ser una de las que formaran parte del plan de producción de material rodante.

“Pensamos a los Talleres Ferroviarios de Junín como polo de desarrollo ferroviario y no solo una cooperativa trabajando, porque se necesita material rodante en Argentina, se necesitan fábricas y talleres para producirlos. Se podrá en funcionamiento en Argentina el Centro de Investigación de Desarrollo Ferroviario. Le vamos a dar mucho más trabajo a la Coottaj, durante todo el año”, afirmó.

A nivel país, Meoni fijó como prioritario hacer las redes de las vías ferroviarias para todo ese material rodante que se piensa poner en marcha. Destacó que, a pesar de la pandemia, en el 2020 hubo un record de carga transportada por ferrocarril teniendo en cuenta los últimos 20 años. “Trenes Argentinos ha crecido como hacía muchos años que no lo hacía”, aseguró.

Paso bajo nivel

Sobre el paso bajo nivel de avenida Rivadavia, el ministro de Transporte dijo que ya había más de 29 pasos a nivel con convenios firmados y en etapa de licitación en todo el Gran Buenos Aires.

Apuntó a la necesidad de tener una frecuencia mayor de los servicios ferroviarios de cargas y pasajero, para lo cual era imperante que los trenes pudieran ir a mayor velocidad.

“La vía obstruye la vía vehicular. Pero también para los trenes representa que bajen la velocidad al pasar por las vías. Y eso complica a la hora de mejorar la frecuencia. Para eso necesitamos incorporar pasos bajo a nivel, para lograr una frecuencia mejor para cargas y trenes de pasajeros”, resaltó.

Terminal de Ómnibus

Durante su intendencia en Junín, Mario Meoni proyectó hacer la Terminal de Ómnibus, pero aún resta terminarla. Tras la firma de convenios con el intendente Petrecca, se podrán en marcha los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, en lo posible este año.

“Nunca personalicé las obras, sino que las proyecté pensando en cada vecino y vecina, es decir, haciendo política pública. Es importante avanzar en el plan de modernización del transporte de pasajeros en colectivos de larga distancia”, apuntó.

“Que la Terminal esté al costado de la ruta hace que bajen los costos, puesto que disminuye el tiempo de ingreso a la ciudad de las unidades, como así también se ahorra en combustible, en horas-hombre y en los retrasos en viajes de larga distancia. Por eso, vamos incorporando terminales a lo largo de los recorridos y se bajan los costos, se mejora la seguridad laboral al tener menor tiempo de trabajo los choferes. Todo es positivo y por eso es una satisfacción poder terminarla. Por otra parte, mejora la urbanización del centro de Junín sin impacto negativo en el servicio de comercio, con un servicio público de pasajeros urbano que permite vincular la ciudad con la Terminal”, destacó.

“Hay una prioridad que está por encima de las diferencias partidarias, que es mejorar la vida de los vecinos”, resaltó Meoni sobre su relación con Pablo Petrecca.

Aeródromo

Otra de las obras que están previstas hacer durante la actual gestión son las refacciones en el Aeródromo de Junín. Sobre esto, el ministro de Transporte dijo que había que reconstruir toda la pista, íntegramente, lo que significaba hacer casi una nueva, para que distintos tipos de aeronaves pudieran aterrizar allí, dándole una capacidad operativa muy importante a la Región y al desarrollo estratégico de la provincia de Buenos Aires.

“Desde el 2004 la pista está con fisuras. Durante mi gestión como intendente, le fuimos haciendo reparaciones parciales, pero era insuficiente por el estado de degradación que tenía. Hay que levantarla y volverla a hacer”, destacó. También afirmó que se iba a hacer una torre de control nueva e instalaciones en general, para una “estación de pasajeros” para vuelos privados y especiales, en un principio.

“La obra de la pista es muy significativa en costos y la torre de control también, especialmente en lo que hace a equipamientos”, aseguró Meoni.

Con relación al proyecto presentado por MRC Group, el ministro Meoni afirmó que “la verdad que no parece serio el proyecto. No me parece oportuno”.