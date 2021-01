El sector hotelero gastronómico insiste en la continuidad del programa ATP

Esta semana, a través de una carta, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina (Fehgra) le solicitó al presidente Alberto Fernández que sostenga el programa ATP, una herramienta indispensable para mantener las fuentes de trabajo de uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

Por lo expuesto, desde la mencionada entidad solicitaron la “continuación de dicho salario complementario para el sector durante los primeros seis meses de 2021, ya que el Repro II no es la solución”.

Al respecto, el titular de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, Juan Casella, afirmó: “Realmente hay problemas en el sector y la hotelería no está trabajando como debería, al igual que en las zonas de turismo. Hubo reuniones y nos dijeron que el ATP no iba a seguir y que nos van a dar el Repro, que es insuficiente”.

“Los hoteles estamos trabajando desde noviembre y empezó a moverse. Diciembre fue un mes más regular que tendió mas a la normalización. Ahora en enero no hay tanta demanda de gente de paso como debería haber en esta época, ya que el turismo está reducido a nivel nacional”, agregó.

Con relación al cambio de horario de cierre para los locales gastronómicos, afirmó que “se siguió trabajando bien en restaurantes, pero se vieron más perjudicadas las cervecerías y bares”.

En la nota de Fehgra se destaca que la actividad hotelera gastronómica, una de las más castigadas por la pandemia, “da empleo genuino y su efecto multiplicador es generador de prosperidad en ciudades y regiones”.

Por esta razón, “solicitamos al Gobierno nacional y al provincial la continuidad del ATP y toda la ayuda posible para evitar incrementos, ajustes y/o actualizaciones en costos que solo profundizan una situación de endeudamiento, que lleva al cierre de empresas y al desempleo”.

En el texto se resalta que la Federación nuclea, a través de sus 57 filiales en 7 regiones del país, a más de 50.000 establecimientos PyMes, que generaron hasta el inicio de la pandemia más de 500.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

“Es de público conocimiento que en 2020 el sector hotelero y gastronómico fue sin lugar a dudas uno de los más afectados, con una caída en todo el año promedio de entre 45% y 90% según la zona, que implica una pérdida de más de 13.000 millones de dólares, lo que da cuenta de una crisis sin precedentes y terminal para muchos establecimientos”.

Más adelante, plantearon que el sector hotelero que representa la Fehgra -en su gran mayoría Pymes familiares y nacionales-, al encontrarse impedido de brindar servicios desde hace más de nueve meses, está en un virtual estado de quiebra. “Aquellas empresas que aún no han cerrado sobreviven gracias a los ATP del Gobierno nacional”, sostuvieron.

“En este escenario tan complejo y delicado, toda ayuda o subsidio es la diferencia entre cerrar definitivamente la empresa o continuar por un período corto más, aun a riesgo de comprometer el patrimonio personal y familiar de los responsables de nuestras Pymes”, agregaron.