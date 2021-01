Juninenses participaron de la multitudinaria marcha contra los créditos UVA automotor

Una multitudinaria marcha en caravana se realizó este martes en Capital Federal por parte de los tenedores de créditos UVA automotor personales y prendarios del país y de Junín.

La manifestación se dirigió a la sede del Banco Central de la República Argentina y luego a la Casa Rosada, donde reclamaron tener una solución definitiva a lo que consideran una “estafa bancaria, amparada y promovida desde el propio Estado nacional”.

Según informó la juninense Gabriela Di Sascio, a raíz de esta protesta, se iniciaron dos expedientes solicitando audiencias con el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Es una estafa, es un negocio, no podemos seguir pagando una estafa, queremos una indemnización. ¿Por qué pagar la estafa? El mismo Gobierno lo dijo antes que es una estafa”, afirmó otra damnificada.

Por último, tajantemente la entrevistada concluyó: “Nosotros no queremos pagar más y tampoco queremos que el Estado pague”.

Una larga disputa

Los autoconvocados UVA prendarios y personales solicitaron en innumerables oportunidades ser reconocidos al igual que los créditos hipotecarios UVA y enviaron cartas al Presidente, pero informaron que los documentos fueron rechazados en Olivos por orden de Alberto Fernández y aseguraron sentirse muy dolidos “por el desprecio y la discriminación que venimos sufriendo hace casi un año”.

Los ahorristas explican que el que tomó un crédito personal para comprar un auto en 2017 sacó $320.000 y pagaba una cuota de $8.500, en la actualidad la cuota es de $25.000 y la deuda subió a más de $440.000. No olvidemos que hay familias tienen ingresos que no superan los $40.000 mensuales porque no hubo actualización salarial”, agregaron.

“Que cumplan con la palabra empeñada. En campaña reconocieron que era una estafa y venían a solucionarlo. No somos planes de ahorro, porque estos no son usuarios bancarios, no los regula el Banco Central República Argentina sino la Inspección General de Justicia. Le pedimos al Presidente que exija al BCRA un informe sobre la situación actual de los deudores de créditos UVA prendarios y personales y comunique el resultado de dichas evaluaciones, ya que jamás lo hizo a pesar de haberlo solicitado por nota muchos de los deudores. Que intervenga para que nos incluyan en la mesa de diálogo y técnica, que está integrada por el ministro Ferraresi, economistas e hipotecarios UVA. Y los prendarios y personales jamás fuimos convocados”, dijeron.

“Que incluyan en cualquier medida a tomar a los créditos UVA personales, ya que por error fueron dejados fuera del DNU 319/2020. En plena pandemia los deudores de UVA personal, por este error, no tuvieron oportunidad de pagar cuotas congeladas, sin olvidar que esta medida no congeló capital. Pedimos salir de este sistema de indexación, ya que en este país es inviable. Siempre las cuotas terminan superando nuestros salarios. Cuanto más pagamos, más debemos”, explicaron mediante un comunicado.

Por eso solicitaron que “reestructurar nuestra deuda es imperioso, ya que estamos sobreendeudados. Con quita de capital en intereses, que están arriba del 23 por ciento y son casi prohibitivos, y que reconozca que el sistema UVA es uno solo y se otorgo en 3 modalidades: prendarios, personales e hipotecarios. Hemos agotado todas las instancias sin ningún resultado o respuesta. Y ahora el Presidente hace oídos sordos a nuestros reclamos”, concluyeron.

Hacia fines de 2020 el presidente Alberto Fernández habló de “esfuerzo compartido” entre deudores y bancos, dijo que eran 90.000 los damnificados y las redes estallaron, ya que aseguran que hay casi 1 millón de tomadores de estos cuestionados préstamos.