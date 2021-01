La agrupación Hipotecados UVA insistió en la necesidad de que el Estado intervenga ante el inminente descongelamiento de las cuotas, al advertir que "no hay una familia que pueda sostener el incremento".

Según lo estipulado por el Banco Central, las entidades financieras deben mantener congeladas hasta el 31 de enero próximo las cuotas de esos préstamos.

La agrupación indicó días atrás que el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat les informó que no se encuentra "en condiciones de poder brindar ningún tipo de solución" a los reclamos del sector, por lo que ya descarta una extensión de la medida.

En ese escenario, Paola Gutiérrez, integrante de Hipotecados UVA, advirtió que se aplicará un plan de convergencia "en febrero de 2021 para terminar en julio de 2022" con el fin de que los deudores puedan abonar las diferencias del ajuste por inflación del período congelado.

"Calculando una inflación del 3 por ciento anual más el plan de convergencia, la cuota estaría subiendo en 160 por ciento", criticó.

De ese modo, sostuvo: "No hay una familia que pueda sostener el incremento de estas cuotas".

En declaraciones al canal C5N, Gutiérrez apuntó: "Pedimos que el Estado intervenga porque fue una política pública de acceso a la vivienda del Gobierno anterior". "Estamos pidiendo que intervenga en nuestras cuotas", enfatizó.

En un comunicado, la agrupación remarcó: "Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron bancos estatales en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política".

Los hipotecados apuntaron: "La mayor parte de las familias trabajadoras de clase media han tenido paritarias por debajo del 30% en lo que fue el 2020 y, en muchos casos, falta de ingresos por ser monotributistas o trabajadores independientes y pérdida de empleos".