Verano ATR: los chicos que concurren a la sede de Roca visitaron el Club Náutico

Los chicos que participan del programa Verano ATR en la sede de Agustín Roca visitaron las instalaciones del Club Náutico, donde anduvieron en kayak, practicaron natación y acudieron a una charla brindada por representantes del club anfitrión.

Al respecto, la secretaria de Gobierno del municipio, Agustina de Miguel, manifestó: "Estamos llevando a cabo una serie de actividades con todas las sedes que forman parte del programa Verano ATR, que se realiza desde la Provincia con el sostenimiento de la gestión municipal y para eso trabajamos en conjunto con las áreas de Deportes y Educación. Cada minuto que pasa pensamos qué actividad podemos incorporar y acercar a los chicos y, en este caso, les propusimos a los chicos de Agustín Roca venir al Club Náutico, que muy amablemente nos abrió sus puertas para que pudieran acceder a las piletas que tiene dicha institución y a la Laguna. También tuvieron actividad con los kayak y contamos con el acompañamiento de los guardavidas y profes".

"Estamos muy contentos de esta oportunidad y esta es la forma en la que el intendente Petrecca nos pide que trabajemos: de manera integrada, tanto con la Provincia como con los clubes y las asociaciones de Junín. También quiero destacar el rol de los docentes, que siempre están trabajando para pensar nuevas ideas, ya que esto también es educar a los chicos", agregó de Miguel y detalló: "La gente del Náutico vino a brindar una charla para que los chicos conozcan qué es la actividad náutica. Esta es una nueva forma de aprender".

Por su parte, Verónica Chazarreta, a cargo de los chicos, expresó: "Los chicos están muy felices y estamos agradecidos por todas estas propuestas que nos están acercando. Los chicos contagian felicidad y estamos contentos de venir a este lugar, ya que ellos no lo conocían. El día acompañó y todos estamos felices de poder estar acá. Vamos a continuar conociendo otros lugares para que los chicos sigan disfrutando".

En tanto, Orlanda D´Andrea, directora de Educación, señaló: "Estamos trabajando de manera articulada y muy bien. Esto tiene una finalidad pedagógica, ya que los docentes usan esta experiencia de conocer nuevos lugares como disparadores para llevar adelante nuevas propuestas. Los chicos no conocían este lugar y nosotros como docentes tenemos la obligación de hacerlos conocer nuevos espacios. Estamos muy felices de poder compartir este momento y ojalá que esta propuesta del Verano ATR pueda servir para planificar un año de trabajo, pensando en la presencialidad de la manera en que lo decidan desde los ministerios".

Para finalizar, Claudio Yópolo, director de Deportes del Gobierno de Junín, expresó: "Una actividad muy linda y para los chicos es muy bueno poder venir a lugares que no conocían. Agradecemos a la gente del Club Náutico y a las demás instituciones ya que siempre tenemos las puertas abiertas. Muy contentos, porque lo importante es poder ver a los chicos felices".