Coronavirus: más de 22.500 inscriptos para vacunarse en nuestra Región

Mientras que en la provincia de Buenos Aires el número de inscriptos asciende a 1.055.298, en la Región Sanitaria III son más de 22.500 las personas que ya se anotaron para recibir la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19.

En cuanto al rango etario, encabezan la lista de anotados las personas de entre 60 y 69 años, con más de 4.300 inscriptos; sigue el grupo de 40 a 49 años con 4.251; y son 3.810 las personas ya registradas de 50 a 59 años. Mientras tanto, desde el área sanitaria se trabaja con contundentes estrategias de comunicación y difusión para alcanzar una inscripción masiva y así lograr mayor índice de inmunidad contra el coronavirus.

Esta semana, autoridades de la Región Sanitaria III recorrieron los distritos de Ameghino, Alem, Arenales, Chacabuco, Junín, Lincoln, Pinto y Viamonte con el fin de conocer las postas donde se realizará la nueva etapa de vacunación y ajustar detalles con los referentes de cada municipio.

Esta nueva etapa comenzará con el grupo de personas de entre 18 y 59 años y medio con factores de riesgo tales como asma, diabetes, hipertensión, entre otros. Por otro lado, se llevaron a cabo jornadas de asesoramiento en ciudades cabeceras y localidades de cada partido, con la intención de despejar dudas, ampliar información sobre la campaña y ayudar en la inscripción a quienes lo necesitan.

Cómo funcionarán las postas sanitarias

En diálogo con Democracia, la directora asociada de Región Sanitaria III, Lucrecia López, se refirió a las instituciones que fueron seleccionadas estratégicamente, teniendo en cuenta su ubicación, infraestructura y acceso, y que funcionarán como postas sanitarias. En esta oportunidad, se eligieron establecimientos educativos para evitar que la gente tenga que acercarse a los hospitales para aplicarse la vacuna.

“Estuvimos recorriendo y chequeando las escuelas, controlamos si la empresa de energía ya había colocado los grupos electrógenos e hicimos una mesa de trabajo coordinada con la Secretaría de Salud de cada municipio, los referentes provinciales de la posta, IOMA y PAMI”, dijo López y agregó que “las postas en escuelas tienen que funcionar como un corredor: la gente ingresa por una puerta, atraviesa los diferentes pasos y sale por otra, sin aglomerarse. En muchos casos, entran por una calle y salen por la otra”.

Por su parte, el coordinador provincial en Florentino Ameghino, Matías Aranda, dijo a este diario: “Estamos ultimando detalles de logística y funcionamiento, relacionados con la incorporación de un freezer y un grupo electrógeno, que permite asegurar un suministro continuo de energía eléctrica al equipo de frío que conserva las vacunas.También se está acomodando el circuito de vacunación en el establecimiento educativo, para poder realizar un proceso prolijo y ordenado, en ambientes ventilados, y que permita que no se aglomeren los trabajadores y quienes concurran a vacunarse. Para este circuito se cuenta con estaciones de recepción y chequeo de síntomas, otra de toma de datos y antecedentes, luego una de prevacunación y carga en el sistema, para pasar a un vacunatorio dentro del establecimiento y, de ahí, a una sala de observación posvacunación con entrega de carnet. Toda la cartelería y señalética se encuentra disponible y en plena organización”.

Lucrecia López señaló que las postas funcionarán de 8 a 20 y que no hay un número límite establecido de personas por día. “Hoy lo que hacemos es promocionar la inscripción de las personas a la página web, porque mientras más personas haya anotadas, más rápida y dinámica va a ser la vacunación. La prioridad en la posta es a personas de entre 18 y 59 años y medio con factores de riesgo, así vamos a comenzar a vacunar”, dijo López. Y agregó que “se está pensando en comenzar la primera semana de febrero y vamos a estar vacunando todo el mes. En estas postas no vamos a vacunar a docentes, auxiliares de docentes y policías, ellos van a estar en otras postas que son de IOMA”. Consultada respecto de si la cantidad de dosis que se recibirá será proporcional a la cantidad de inscriptos, la directora asociada dijo que “eso tiene que ver con cómo vienen embaladas las vacunas, tal vez nos manden las cajas completas de 450 dosis pero no lo sabemos todavía”.

Referentes y postas de cada distrito

En Vedia, partido de Leandro N. Alem, esta etapa de vacunación será en la Escuela Nº 1. En la reunión con autoridades de Región Sanitaria III estuvieron presentes Mariana Gagliano, secretaria de Salud Municipal, Fernando Girón, secretario de Desarrollo Humano, Eduardo de Francesco, coordinar en Recursos Humanos en Salud, María Rosa Cirella, presidenta del Concejo Deliberante, Fernando Ureta de PAMI Local y Rosana Racosta, presidenta del Consejo Escolar.

En Arenales, los directores de Región Sanitaria estuvieron en el Jardín de Infantes N° 901, donde funcionará la posta sanitaria y también habrá una en Ascensión. Estuvo presente la coordinadora provincial de la posta, Evangelina Vargas, la secretaria de Salud municipal, Patricia Barisich, el director del hospital municipal, Guillermo Apizzatto, y del director de PAMI, Marcelo Aramburu. En tanto, en Ameghino estuvieron en la escuela Nº 3 junto a Matías Aranda, coordinador provincial, Lucas Modad, de la Secretaría de Salud municipal, Alejandro Sánchez, secretario de Hacienda y Gobierno, Romina Oro, directora de la escuela.

La posta de General Pinto funcionará en la Escuela N° 2 y allí la jornada de trabajo estuvo encabezada por Jorge Herce y Lucrecia López, el intendente de Pinto, Alfredo Zavattareli; además participaron Bruno Fiorini y Juan Pablo Lagorio, de la Secretaría municipal de Gestión Sanitaria, y el director del hospital municipal Dr. Emilio Pittorino. También asistió la referente del área de inmunizaciones del hospital, Ingrid Andrés, y las directoras de PAMI y de IOMA, Claudia Guastoni y Alejandra Finelli, respectivamente.

En Lincoln se recorrieron las instalaciones del CEF N° 16 y en la reunión de trabajo estuvieron presentes las coordinadoras provinciales de la posta, Carolina Arrizabalaga y Cecilia Hernández, y el secretario de Salud municipal, Sergio Lorenzo. También asistió el director asociado del HIGA Junín, Juan Pezzi; el director local de PAMI, Omar Venero, y el titular de IOMA, Gustavo Scarpino. Esta semana, los directores de Región Sanitaria III también recorrieron la Escuela Técnica Nº 1 de Chacabuco, allí participaron la coordinadora provincial, Romina Parzanese, el secretario de Salud municipal, Ignacio Gastaldi, la directora de PAMI, Laura Mansilla, y la titular de IOMA, María Puppio.

Por otro lado, en Viamonte Jorge Herce recorrió la Escuela Primaria Nº 9 de Baigorrita, lo hizo junto con la diputada Viviana Guzzo, la inspectora Regional de Educación Prof. Florencia Ratto, la presidenta del Consejo Escolar y consejero de Viamonte, la coordinadora Distrital del Plan de vacunación, Yanina Hollman, la concejal Eugenia Sánchez, Anabel Velazco, directora de la Escuela y un representante de la Cooperativa Eléctrica de la localidad, Sergio Bavastro.

En Junín, Jorge Herce y Lucrecia López visitaron el Colegio Industrial y de ese encuentro también participaron Julio Arias, coordinador provincial de la posta, Mario Scorsetti, director Ejecutivo de PAMI, Mauricio Martín, titular de IOMA, y Gabriela Franchi y Marcela Bueno por parte de la Secretaría de Salud municipal.

Críticas por la “campaña antivacuna”

Respecto de la incertidumbre y dudas en relación a la vacuna rusa contra el COVID-19, Lucrecia López dijo a este diario que “esto se genera por la mala información que se transmite, a veces en forma adrede y otras veces se replica información que no es verídica pero la gente toma como tal; hubo una fuerte campaña para desinformar a la población sobre esta vacuna, siempre lo comparo con que a nadie se le hubiese ocurrido juzgar de dónde viene la vacuna contra el meningococo o la antigripal, que se pone la gente todos los años”.

Por su parte, Silvia Lugano, concejal del Frente de Todos y referente de la campaña en General Arenales, dijo: “Cuando salimos a los pueblos para asesorar a personas que no tienen internet o que son mayores, les acercamos información, mucha gente está esperando para anotarse, a ver cómo se desarrolla todo, hay mucha campaña antivacunas, se ha politizado mucho; viene gente con capturas de pantalla con noticias falsas, que dicen que muchos murieron tras recibir la vacuna, nosotros les explicamos, les comentamos que cuando vacunamos a nuestros niños contra la poliomielitis la vacuna también era rusa y nunca lo preguntamos”.

“Hoy la vacuna contra el Covid-19 en vez de ser festejada se usa para desprestigiar a un partido político. Hay gente con estudios que avala el uso del Ivomec o la Ivermectina, que son para animales, eso me da mucha bronca. Esta vacuna no es peronista, no tiene color político, vino a salvar al mundo, la autorizó la ANMAT, con ese criterio se deberían tirar todos los medicamentos que tienen en el botiquín porque están autorizados por el mismo organismo”.

Docentes, bomberos y policías vacunados

Según informó Matías Aranda, en Ameghino ya se aplicaron las 150 primeras dosis: 120 entre lo que es personal de salud del ámbito público y privado, y 30 al personal de seguridad, policías y docentes. “La gran demanda de vacunas se dará en la posta que se está organizando porque la comunidad está muy esperanzada y consulta mucho dónde y cuándo puede vacunarse, y el que todavía tiene alguna duda o incertidumbre seguramente se va a ir animando cuando vea que sus vecinos y familiares se vacunaron”.

Desde la Municipalidad de General Pinto informaron que "habiéndose terminado en un 95% la vacunación al personal de salud pública y privada del Distrito, se continúa con la vacunación del personal de seguridad pública: Policía Comunal, Patrulla Rural, Emergencias 911 y Destacamento Vial. Al mismo tiempo, se aplicarán vacunas a los Bomberos Voluntarios del Partido". Remarcaron que "la campaña de vacunación se extiende hacia otros sectores que son considerados servicios esenciales por indicación del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires".