Balestrasse: “Estamos en plena sequía”

El secretario de Obras Públicas de Junín, Marcelo Balestrasse, afirmó que “la realidad es que no hay agua y estamos en plena sequía. No ha llovido lo que tuvo que llover durante todo el año, cuando tuvo que haber llovido unos 900 milímetros”.

“La cañada Las Horquetas está casi seca, al igual de lo que viene de Teodelina. La Picasa está bajísima, donde abrieron nuevas compuertas. Y durante el verano, el agua se evapora 400 milímetros”, explicó.

“Las compuertas están como dice el protocolo. En la Mar Chiquita hay cuatro cerradas y la restante a la mitad para que el río tenga circulación. En la Laguna de Gómez sucede lo mismo, para que alimente hacia abajo. El Carpincho es la que más sufre porque es la más chica”, informó.

“La Laguna de Gómez está en la cota 74,85, 15 centímetros por debajo del vertedero y no pasa agua por gravedad. Y los peces que vienen subiendo se quedan atascados en la caída. En Mar Chiquita está dos metros debajo del vertedero”, aseguró.

“Las compuertas no tienen nada que ver. Están cerradas para que no se vaya el agua de las lagunas y la realidad es que no hay agua y se evapora más rápido. Hay poco oxígeno y el pez sale a buscar aguas más arriba y se queda estancado en las caídas de agua”, subrayó.

“Como los peces nadan agua hacia arriba en busca de más caudal, no pueden saltar los vertederos, ya que no hay agua. Igualmente, en la Laguna de Gómez todavía no hay peces muertos”, remarcó.

“Esto ya lo vimos en 2009 cuando hubo una sequía extrema. Y las temperaturas extremas provocan el descenso del agua”, dijo. Y agregó: “Hoy las napas también están muy bajas y hace que cuando llueve se absorbe el agua rápidamente”.

“El 2009 fue la sequía más grande, al igual que la de 1963. Esto de ahora está lejos, pero si a marzo o abril no llueve, puede pasar lo mismo que hace once años”, concluyó.