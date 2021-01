Consejos útiles para realizar actividad física en verano en épocas de pandemia

Al retomar la actividad física, después de mucho tiempo, hay que hacerlo progresivamente, de a poco.

Importante convocatoria tuvo la propuesta de la Dirección de Deportes del municipio a los adultos mayores para que hagan actividades recreativas, al aire libre en diferentes plazas de la ciudad y cumpliendo con todos los protocolos.

Las clases son organizadas por la mencionada Dirección, los lunes, miércoles o viernes a las 9:00 a la plaza Marcilla, 9 de Julio y al Parque Central.

Para la población en general, el profesor David Forconi, coordinador de la Dirección de Deportes, manifestó que el primer consejo para hacer actividades al aire libre es que sea fuera del horario que más impacta el sol. “No hacer entre las 11 y las 16 horas y siempre con mucha hidratación y distanciamiento”, apuntó.

Forconi destacó la importancia de que la gente salga a hacer actividades físicas, factor fundamental para los adultos mayores que estuvieron tanto encerrados. “Si bien la salud de la persona es importante, la parte física y psicológica lo es también”, acotó.

Manifestó que la actividad física en las plazas es regulada según la edad de las personas y su estado físico. “Haremos elongación, gimnasia, caminata, obviamente con todos los cuidados y los protocolos que los adultos mayores necesitan: que cada uno tenga su toalla y su agu y con distanciamiento. Mientras hacemos una actividad tranquila, con tapaboca. Y si es un poco más cargada, sin tapaboca. Nuestros profesores, por protocolo, deben estar continuamente con tapaboca porque es una forma de cuidarnos y de cuidar a los adultos mayores”, detalló.

Consejos para todos

Muy importante: cuando las actividades son grupales, entre no convivientes, hay que tener determinados cuidados.

El profesor Forconi dijo que los consejos mencionados anteriormente son los mismos para todos, tanto para el deportista como para el ciudadano común: el uso de tapaboca, hidratación propia, toalla personal, no compartir nada.

“Lo que cambia es la intensidad de la actividad, no es lo mismo para una persona de 35 a 40 años que para una de 65 o 70”, indicó.

“En general, la gente se tiene que acostumbrar al tapaboca, a no compartir mate, ni botella, tener distanciamiento social. Si esto se cumple, será más difícil que nos contagiemos. Por eso, hoy lo que se recomienda en lo referido a ejercicio físico es hacer actividad al aire libre y con distanciamiento social. Si es adentro, se recomienda en lugares bien ventilados, que haya circulación de aire, respetando el distanciamiento social obligatorio”, describió el coordinador de Deporte sdel municipio de Junín.

Cabe hacer una aclaración: la única excepción a los cuidados es cuando la persona está sola o con el grupo familiar. Si decide hacer gimnasia dentro de un espacio cerrado o fuera de él, no necesita tapaboca ni distanciamiento. Es lo mismo si está sola o con convivientes.

Regresos progresivos

Al retomar la actividad física, después de mucho tiempo de estar sin hacerlo, hay que hacerlo progresivamente, de a poco.

Los especialistas recomiendan para quienes recién ahora están volviendo a los ejercicios más intensivamente que se sometan a una evaluación médica general y regresen al ejercicio de manera progresiva, contemplando los meses de sedentarismo y el desorden alimenticio provocado por la cuarentena y para evitar la posible aparición de lesiones y dolencias.

