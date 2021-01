Pago de jubilaciones y pensiones

El calendario de pagos a jubilados y pensionados emitido por Anses es el siguiente:



Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes inferiores a $21.393, según la terminación de DNI:

8 .......................................................21 de enero

9 ...................................................... 22 de enero



Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes superiores a $21.393.

0 y 1.................................................. 25 de enero

2 y 3 ................................................. 26 de enero

4 y 5 ................................................. 27 de enero

6 y 7 ................................................. 28 de enero

8 y 9 ................................................. 29 de enero

Provincia

Desde el jueves 28 de enero, los jubilados y pensionados del IPS cobran haberes de enero.

Según lo informado por el Instituto de Previsión Social Bonaerense (IPS), los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de enero entre el jueves 28 y el viernes 29 de corriente, según cronograma que se detalla a continuación:

El 28 cobran las pensiones sociales y beneficios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3.

Y el 29, los beneficios con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Cabe mencionar que todos los trámites del IPS se realizan de forma online. Si los interesados aún no obtuvieron su turno, deberán acceder a http://www.ips.gba.gob.ar/tramites_remotos.html y solicitar un turno de atención No presencial en Sede de Inicio La Plata o bien en cualquier Centro de Atención Previsional habilitado en el interior de la Provincia.

Ampliaron los plazos para la presentación de documentación con vencimiento hasta el 31 de marzo de 2021.

Todo lo que hay que saber sobre Trámites No Presenciales podrá encontrarse en: http://www.ips.gba.gov.ar/tramites_remotos.html.