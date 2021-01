Ya se vacunaron 1.100 personas con la primera dosis de Sputnik V

El doctor Sebastián Meneses, director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, brindó detalles de la vacunación que está desarrollándose en el nosocomio y que ya lleva 1.100 inoculados con la primera dosis.

Quienes se han vacunado voluntariamente podrán aplicarse la segunda dosis a medida que lleguen las tandas a Junín. Se estima que la primera de las tandas llegará este fin de semana o a inicios de la próxima.

El plan de vacunación en Junín para personal de la Salud incluyó a los de instituciones públicas y privadas, unidades sanitarias municipales e Intermed, y se llevó a cabo en el Hospital Interzonal.

“A pesar de todas las teorías conspirativas contra la vacuna Sputnik V o vacuna rusa, como quieran llamarlo, estamos muy contentos porque llevamos tres tandas de envíos de vacunas, cosa que no sé si en otro hospital provincial se está dando. Está muy contento el personal de la salud de las clínicas e instituciones privadas, que nos han manifestado su beneplácito hacia nuestro personal de vacunación. Entre hoy y mañana estaríamos finalizando la tercera tanda del primer componente de la Sputnik y el fin de semana o inicio de la siguiente estaría llegando el segundo componente, para continuar con el esquema iniciado”, detalló.

Según lo manifestado por el médico, en Junín hay cerca de 1.100 personas vacunadas. ”Se continuaría luego con lo que resta. PAMI se haría cargo de la vacunación a adultos mayores, IOMA a personal de Seguridad y Docentes, y Región Sanitaria con pacientes que tienen co-morbilidades, que no tienen obra social y estarían en tres postas, en tres colegios distintos de la ciudad de Junín”, anticipó Meneses.

Más internados

Mientras, se observa un crecimiento de los casos Covid-19 que son atendidos en el Hospital de Junín. “Hay un incesante aumento del número de casos manifestado a través de los hisopados y las internaciones. Esto ocurre en un momento especial, puesto que hay personas que tuvieron que ser licenciadas luego de más de un año sin ningún tipo de descanso. El Ministerio decidió fuertemente esa política de dar licencias a este personal”, manifestó el doctor Meneses, en diálogo con TeleJunín.

“Vemos con preocupación este panorama, fundamentalmente por el número de internados que hay, ya con mucha más complejidad que la que veíamos meses atrás. Es decir, los pacientes que se internan ahora no son pacientes que se pueden hisopar y mandar al domicilio, hay un grupo sobre todo los gerontes o la población vulnerable en general, que tienen que permanecer internados en nuestro hospital. Ellos requieren además de mucho insumo desde el punto de vista médico y muchos días de internación”, detalló.

El doctor Sebastián Meneses también mencionó un tema preocupante que se da ante el aumento de circulación en la vía pública. “En nuestro hospital hay más pacientes que sufrieron accidentes en la vía pública. Tal vez por la flexibilización que se produjo en ciertas actividades aumentó el número de accidentados y eso hace que se ocupen más las camas en Terapia, no solo pacientes con Covid-19 sino los traumatizados”, explicó.

“En el segundo piso, destinado a pacientes Covid positivos o sospechosos de serlo, en los últimos días recrudeció el numero de internaciones. Por otra parte, asumiendo también el rol de velar por la salud de los adultos mayores que tenían la cápita (de PAMI) en la institución privada que está complicada, el Hospital los atiende, dispuesto a brindar una mano a quien lo necesite”, acotó.

Aclaró que no era que el Hospital incluyera las cápitas de esa clínica sino que desde el punto de vista humanitario se los atendía a esos abuelos “para que no tuvieran que ser trasladados lejos de su hogar, lejos de su familia y todo el perjuicio que eso genera”.

Consecuencias

Respecto al incremento de los casos en Junín, el doctor Meneses estimó que eso es consecuencia de las fiestas de fin de año en general, los eventos en la Laguna y porque en algunos boliches no se respetaron las medidas de prevención de Covid.

“No es que se relajaron las medidas, no se cumplieron directamente. Se abandonó todo lo que se venía haciendo en los últimos meses. Por las fotos que se vieron, del 24 y 31 de diciembre, uno pudo ver que 5000 personas se juntaron sin usar barbijo y sin distanciamiento social. Eso es un caldo de cultivo excelente para el Covid”, apuntó.

En cuanto al nivel de letalidad, con 171 fallecidos por coronavirus en Junín, opinó que al haber más contagios, hay más posibilidades de que haya casos graves, por lo tanto más fallecimientos. “Junín tiene uno de los mayores porcentajes de mortalidad por Covid-19 a nivel provincial”, señaló.



Segunda partida

La segunda partida de 300.000 dosis de la vacuna rusa, que contiene el segundo componente, llegó al país el pasado sábado en un vuelo de Aerolíneas proveniente de Moscú. El lunes último comenzó la distribución y se espera que la entrega se complete esta semana a cada punto de vacunación.

Este nuevo lote de vacunas, que tiene que ser conservado a una temperatura inferior a 18 grados bajo cero, fue descargado del avión y transportado en camiones refrigerados hasta el depósito de la empresa transportista, ubicado en la localidad de Malvinas Argentinas.

Según informó días atrás la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, “el Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021”.