Comenzó el ciclo de charlas en el marco de las actividades del programa Verano ATR

En las instalaciones del Complejo Municipal San Martín, el reconocido deportista de nuestra ciudad, Javier Gaude, dio inicio al ciclo de charlas en el programa Verano ATR.

Gaude dialogó con los chicos sobre el mundo del vuelo a vela, deporte que lo hizo conocido a nivel mundial.

Además, les enseñó las características de su planeador, que llevó para que todos pudieran conocerlo.

La actividad se dio en el marco del aporte que el municipio hace al programa provincial y fue el inicio de un ciclo de charlas que se desarrollarán en las distintas sedes.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes del Gobierno de Junín, señaló: "Este programa comenzó a principios de enero, de manera coordinada entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Junín. La verdad es que venimos trabajando muy bien, en conjunto, para darles a los chicos diferentes propuestas. En ese marco, desde nuestra área estamos ofreciendo una serie de charlas con deportistas y referentes en las diferentes sedes".

"Hoy estamos concretando la primera charla con Javier Gaude, a quien le estamos muy agradecidos por hacerse presente con su planeador y brindarles a los chicos una charla sobre el vuelo a vela. Estamos muy contentos porque vemos a los chicos con mucha alegría y expectantes con la propuesta", concluyó.

Por su parte, Javier Gaude destacó: "La propuesta nos pareció muy importante porque nos ayuda a promover este deporte que muchos no conocen. El juninense ve a nuestro Club de Planeadores como algo lejano, no se anima a entrar y la verdad es que nuestro club está abierto para recibir a todos. Por eso, esto para nosotros es una oportunidad para que los chicos conozcan el planeador y conozcan todo sobre nuestro deporte".



La secretaria de Gobierno del municipio, Dra. Agustina de Miguel, estuvo presente en la actividad y manifestó: "En el marco conjunto que venimos haciendo con la Provincia para el programa de verano y pensando en ideas innovadoras para los chicos que participan en él, nos pareció muy importante vincular a los chicos con disciplinas que no son muy conocidas y estamos comenzando con el vuelo a vela".

"Muchos vecinos no saben que hay un club en nuestra ciudad con mucho potencial y que crece día a día como es el Club de Planeadores, con un grupo de gente que trabaja muchísimo. En ese marco, el municipio y el club trabajan en la promoción de la disciplina y hoy chicos y chicas de las escuelas públicas están teniendo contacto con el vuelo a vela y un planeador. Viendo la alegría que tienen y el interés, estamos muy agradecidos", añadió.

La funcionaria destacó por último que "también los chicos conocieron que, a partir de los 16 años y con autorización de sus padres, pueden comenzar a tener horas de vuelo, porque en el club de planeadores se enseña. Esto, más otras propuestas, serán las que iremos desarrollando para que los chicos puedan disfrutar".

Por su parte, Orlanda D´Andrea señaló: "Son propuestas con bases pedagógicas y brindan la posibilidad de que los chicos sigan vinculados con la educación y de manera recreativa. Serán varias las charlas y propuestas que llevaremos a los chicos de todas las sedes del programa, para que, de manera lúdica y recreativa, los chicos sigan aprendiendo y disfrutando del verano de manera diferente".

Dante Lezcano, integrante de la Comisión Directiva del Club de Planeadores de nuestra ciudad, agregó: "Para nuestro club es importante poder difundir nuestra actividad y que todos, pero principalmente los más chicos, conozcan este deporte. Estamos siempre dispuesto scon el municipio para participar de estas actividades, porque nuestro deporte es muy sano y es bueno que los más chicos lo conozcan".

Por último, la profesora Romina Tudisco, coordinadora del Programa de Verano ATR en nuestra ciudad, agradeció "a todos los organismos que forman parte de este programa, al Club de Planeadores y al Gobierno de Junín por darles la oportunidad a los chicos de conocer sobre actividades que no son muy conocidas, Estamos todos contentos con esta charla".

