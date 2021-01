Franco aseguró que “Argentina puede capitalizar” la suba de la soja

La medida de prohibir las exportaciones de maíz, el llamado al paro por parte del campo y la obligación del Gobierno de finalmente dar marcha atrás vuelve a poner de relieve la constante tensión entre el sector y el Kirchnerismo.

Sin números oficiales finales las exportaciones de granos y carnes sumaron en 2020 unos U$S36.500 millones, lo que representaría casi un 66 por ciento de las ventas externas totales del país en ese mismo período, que oscilarían los U$S55.400 millones, según datos de la consultora Abeceb.

Solo en concepto de retenciones el Estado argentino recibió durante 2020 unos U$S7.800 millones del complejo de granos (soja, maíz, trigo, girasol, avena, cebada y sorgo) que equivale a $702.000.000.000 al dólar oficial y $1.248.000.000.000 al dólar blue; más otros U$S217 millones provenientes de las exportaciones de carnes argentinas, que totalizarían unos U$S8.017 millones.

En la semana, los precios de la soja y el maíz terminaron en baja pero en cierta forma mantuvieron su carácter en alza por las importantes subas en sus cotizaciones los días atrás, especialmente la soja. El trigo subió US$ 2. Pese a la baja, la soja cerró con un alza del 3,06% (US$ 15,43).

Rosana Franco, presidente de la Federación Agraria filial Junín destacó en ese sentido que “como commodity, la soja vale internacionalmente y no es el productor el que pone el precio entonces beneficia el derecho de exportación y genera divisas para el país”.

Además destacó que “se sigue comprando soja a pesar del difícil escenario mundial. Argentina lo puede capitalizar”.

Con respecto al productor, Franco aseguró que “no le cambia la ecuación porque si bien los precios internacionales lo favorecen, los insumos están dolarizados, están los impuestos, los gastos, es mucho lo que hay. Pero el productor está tranquilo”.

Franco reconoció que la falta de lluvias repercutirá en la consecha.

“Hay déficit de agua. Los cultivos hoy no tienen el estadio que tenían el año pasado, hay algunas zonas con pérdidas, disminución. Tal vez los precios altos pueden compensar el panorama pero el primer beneficiado es el Estado”.