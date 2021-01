La diseñadora juninense Andrea Donnay vuelve a impactar en las grandes pasarelas argentinas

Con una impronta extravagante y sus diseños exclusivos, la juninense Andrea Donnay nuevamente impacta en las grandes pasarelas de Argentina.

El pasado sábado 9 de enero, la diseñadora fue parte de la 17º edición del “Pinamar Moda Look 2021”, el cual contó con una mega producción del empresario de la moda Guillermo Azar, en Auditorio Piña.

Esta nueva edición del desfile más importante y prestigioso de la temporada tuvo como escenario el bosque natural que brinda Pinamar en el verano, respetando así los protocolos vigentes del municipio y de la provincia de Buenos Aires.



De esta manera, se festejó el 17º aniversario junto a modelos del país, como Sofía “Jujuy” Jiménez, Soledad Solaro, Floppy Tesouro, Hernán Drago, y Sofi Macaggi, entre otros.

“Como cada año, que se presenta el desfile de verano, es mucho trabajo para preparar todo, pero uno siente una gran satisfacción cuando ve su trabajo reflejado en la pasarela”, dijo Donnay a Democracia.

“Es muy gratificante poder participar en estos mega eventos tan exitosos donde uno se llena de calidez y profesionalismo”, afirmó.

“La pandemia me obligó a quedarme en mi ciudad y ahí fui generando nuevos diseños para la próxima temporada porque sabía que el tiempo pasaría y llegaría ese gran día de volver a lucir estos diseños tan pensados”, sostuvo.



El 2020 “fue un año positivo a nivel personal, de crecimiento para focalizarme un poco más en mi carrera y poder realizar esta nueva colección”, subrayó.

"A pesar de que tenía miedo e incertidumbre con el tema del coronavirus, mi fe está puesta en Dios y no en lo terrenal. Por eso soy agradecida de recibir tantas bendiciones", concluyó.

Cabe recordar que su carrera en el mundo de la moda comenzó en 2018 en el polo, que es otro ambiente que la identifica en el cual su marca acompaña los eventos para diferentes clubes.

Mañana estará en el programa televisivo La Jaula de la Moda y el miércoles participará de un desfile en el hotel Costa Galana de Mar del Plata.

Otros diseñadores, en Pinamar

Tivoglio, SDC Joyeria Exclusiva, Eccomi Cua Jeans, Benito por Marina, Rosarito, Ivana Design, La Maja Shoes, Gotcha, Bona Lingerie, Linea Rock by Sol Villarreal, Matty Azar, Amayra, Corteza, Fiurla, Costantini By Roz’s, Fetiche By Mo, Sir Fausto, Somos Magnas, Violetta Cosméticos, Filum, Paula Cabrero, Las Oterito By Danu Otero, Moratta y Benito Fernández. La conducción del evento estuvo a cargo de Soledad Villarreal y Horacio Cabak.