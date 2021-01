Carolina González finalizó su obra en el Mural de la Plaza del Andén

El director de Cultura del Gobierno de Junín, Javier Pironi, junto a la licenciada Gimena Picchi, integrante de dicha dirección, visitaron a la artista Carolina González, que tuvo a cargo la confección del mural de la plaza del Andén "Arturo Crosetti", tras ganar el concurso impulsado por la municipalidad.

Picchi manifestó: "El proyecto Mural Plaza del Andén fue un concurso lanzado por el Municipio a principio de 2020, con la idea de darles a los artistas un incentivo. La artista Carolina González fue la ganadora y los vecinos ya pueden disfrutar de su trabajo".

Por su parte, González contó: "Cuando conocí la propuesta del Municipio me encantó, porque era algo que venía haciendo y porque se trataba de algo para mi ciudad, la cual amo. En el proyecto presentado puse lo mejor que pude, con la idea de representar las cosas que más me gustan de la ciudad y eso es lo que quise transmitir en este mural".

"Hay colores, hay alegría, vitalidad, vida y naturaleza. Traté de manifestar las cosas que más me representan y me gustan de Junín, como es el verde, sus árboles, su Parque Natural, el Parque Borchex. En este mural intenté representar a la laguna, los árboles y toda la naturaleza, poniendo algo de mi estilo, donde aparecen palabras que motivan e identifican", expresó.

Sobre la propuesta del Municipio, dijo que "es muy valorable, porque brinda a los artistas un espacio, por eso digo que es una muy buena idea. Estoy muy agradecida".