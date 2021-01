Antes de fin de año estaría funcionando la nueva Terminal de Ómnibus de Junín

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el intendente Pablo Petrecca firmaron un convenio por una inversión de 119.500.000 pesos que permitirá la finalización de las obras en la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad, iniciadas en 2013.

A través del convenio, el municipio de Junín accederá a la asistencia técnico-financiera para la puesta a punto de dicho espacio, que, según lo expuesto ante la prensa por el ministro Meoni, podría estar en funcionamiento antes de fin de año.

Además, se firmó otro convenio entre el Municipio y la Dirección Nacional de Vialidad para la concreción de las obras correspondientes a los accesos y egresos de la nueva Terminal, por Ruta Nacional N° 7 y Avenida de Circunvalación, por un monto estimado en 90 millones de pesos.

“Estado presente”

Respecto a la puesta en marcha de esta última etapa para concluir la nueva Terminal, Mario Meoni dijo en conferencia de prensa que “la voluntad es tener terminada la parte vial no más allá de mediados de año y para la Terminal voy a ser un poco más flexible y digo antes de fin de año, para que no nos pongamos un plazo que después no podamos cumplir”.

Una vez que pasó la elección, debemos estar todos priorizando ese eje central como el punto de desarrollo para cada una de nuestras comunidades. Mario Meoni

Asimismo, expresó que “cuando decidimos avanzar en la Terminal, no fue pensando en cómo ejecutábamos una obra más, sino en cómo hacíamos un sistema más eficiente, que en definitiva nos permitiera mejorar la calidad del transporte y que le mejorara la calidad de vida al resto de los juninenses que no usan el transporte. Por eso estamos firmando convenios de estas características en todo el país y, obviamente, no podía dejar de firmarlo en Junín”.

En el mismo sentido, el titular de la cartera de Transporte enfatizó que: “Cuando el Estado está presente en estas obras, se logra que se genere empleo y que muchos juninenses empiecen a tener trabajo por esto. Hoy estamos poniendo $119.500.000 para finalizarla, que incluye equipamiento, conectividad, mejorar la potenciación eléctrica, que tenga aire acondicionado, calefacción, que sea un lugar cálido, pero también permite que el sistema comercial y de servicios de nuestra ciudad mejore. Lo mismo con el Paso Bajo Nivel, una obra de más de mil millones de pesos, que obviamente va a dar muchos empleos durante mucho tiempo”. También adelantó que en febrero, el tren entre Junín y Buenos Aires circulará todos los días.

Por último, Meoni remarcó que: “nuestro compromiso a partir del presidente Fernández es que trabajemos, todos juntos, sin diferenciaciones partidarias. Discutiremos en las elecciones los modelos de país, los modelos de provincia, modelos de ciudad, modelos de sociedad, Justicia, salud, desarrollo, pero una vez que pasó la elección y de que los ciudadanos nos eligieron a unos u otros, debemos estar todos priorizando ese eje central como el punto de desarrollo para cada una de nuestras comunidades”.



Una agenda

Por su parte, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, manifestó: “finalmente, y felizmente, luego de tantas idas y vueltas, y discusiones que han quedado en el pasado, podemos conseguir los fondos para terminar esta obra tan importante para Junín y localidades de la Región”.

Este día es trascendental porque constituye una muestra de madurez política, ya que cualquier diferencia que podamos tener fue dejada de lado. Pablo Petrecca

“Cuando me enteré que el ex intendente Mario Meoni había sido designado al frente del ministerio de Transporte lo primero que hice fue felicitarlo y, lo segundo, fue pedirle una reunión. Y allí definimos una agenda en conjunto y trabajar por el amor en común que tenemos que es la ciudad de Junín y los vecinos”.

"En lo particular considero que este día es trascendental porque constituye una muestra de madurez política, ya que cualquier diferencia que podamos tener fue dejada de lado para el beneficio de la sociedad en su conjunto y ese es el camino que debemos recorrer”, resaltó el intendente.

“Estamos dando respuestas en el día de hoy a una necesidad de todos los vecinos de Junín y esto forma parte de una agenda de trabajo que hemos coordinado con el ministro Meoni en los primeros meses del 2020, que cuenta además con la obra del bajo a nivel que mejorará la integración de la ciudad y el aeródromo que viene avanzando muy bien”, aseguró Petrecca.

Asimismo, el intendente de Junín afirmó que “esta es la Argentina que necesitamos, donde se trabaje de forma conjunta por políticas públicas que trasciendan cualquier diferencia que haya en el medio. Esta es la mejor forma de trabajar por el Junín que todos queremos y con el que soñamos”.

La vieja terminal

En conferencia de prensa, el intendente Petrecca dijo que la Terminal de Ómnibus actual, ubicada en pleno centro de Junín, era parte de “una licitación que está en marcha, se está terminando toda la parte jurídico-legal de traspaso de la nueva y la vieja terminal”.

“Eso viene avanzando muy bien, cumpliendo cada punto y coma del pliego de licitación firmado hace tiempo. Es lento el avance porque es burocrático. No va a haber un traspaso formal hasta que no esté terminada la Terminal actual. Una vez concluida, la empresa que tiene a su cargo el proyecto (sobre qué hacer en el terreno de la vieja terminal) lo presentará al Municipio y a la comunidad, donde será discutido”, afirmó.

Más obras

El intendente Petrecca mencionó que, además de la Terminal de Ómnibus, con el ministro Meoni se acordaron otras obras como la del Paso Bajo Nivel de avenida Rivadavia y la puesta en marcha del Aeródromo luego de los arreglos que se deban hacer.

Meoni anticipó que esta semana venidera se adjudicará la obra a la empresa que hará el Paso Bajo Nivel, de más de 1000 millones de pesos, durante 18 meses de trabajo, “ansiada durante muchos años por los vecinos” que permitirá conectar la ciudad.

Al respecto, el ministro indicó que: “hubo seis ofertas y cinco empates técnicos de la propuesta. Esta semana se va a dirimir quién gana ‘tirándose una moneda’ es decir, por sorteo, según el reglamento”.

Sobre el Aeródromo provincial, Meoni aclaró que en realidad va a ser un aeropuerto de los más modernos de Argentina, con pista y torre de control nueva, recepción de pasajeros acorde, zonas comerciales, entre otros puntos salientes. Esta obra todavía no tiene presupuesto definido.

Asistentes

Del acto participaron el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Arteaga, el gerente regional de Vialidad Nacional, Patricio García, el senador provincial Juan Fiorini las diputadas provinciales Laura Ricchini y Valeria Arata, además de concejales de distintos sectores políticos y el rector de Unnoba, Guillermo Tamarit.

En las instalaciones de la nueva terminal estaban presentes representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, integrantes de la CGT Junín y gremios como Uocra, ATSA, Sindicato de Comercio, entre otros. Asimismo, concurrieron directivos de Región Sanitaria III, PAMI y Hospital Interzonal General de Agudos de Junín.

