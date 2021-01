Crecen los testeos de Covid en laboratorios privados de Junín: los tipos y cuánto cuestan

¿Tendré o habré tenido coronavirus? Se trata de una incógnita que muchos argentinos tienen luego de diez meses de pandemia y más de 1 millón y medio de casos confirmados en el país.

Aquellos que quieren despejar esa duda en Junín, se encuentran con un abanico de tests disponibles en laboratorios privados, además de los centros de salud, que tienen distintas funciones y que, a su vez, poseen diferente capacidad para detectar la enfermedad.

La gente quiere saber si está o estuvo infectada con el virus ante la desescalada hacia la vida “normal” que nos acontece estos días. En concreto, existen principalmente tres pruebas en Junín para saberlo: la PCR, la más fiable, que detecta y cuantifica el virus; la de antígeno (test rápido) y la serológica (anticuerpos).

El bioquímico Pedro Luis Milani, del Instituto de Análisis Clínicos Milani (IAC) explicó: “Nosotros estamos haciendo antígeno en algunas situaciones especiales para buscar algunos positivos de personas que tienen muchos síntomas; y de amplificación isotérmica que copia los genes del virus y los amplifica, que es muy similar al PCR”.

“Después hacemos el de anticuerpos de los cuales usamos el automatizado que nos permite ver la cantidad de anticuerpos. La serología está pensada para ver la evolución de la enfermedad y no si está infectado”, aclaró.

Y agregó: “La mayoría de los laboratorios están haciendo los test rápidos, ya que vienen los kits listos como si fuera un test de embarazo”. Y destacó que durante la pandemia “se trabajó rápido en los test de diagnóstico y es bastante asombroso”.

“Creo que está bien que el Hospital esté enfocado en testear los sintomáticos y sospechosos; ya que no hay que gastar recursos públicos en cuestiones privadas de cada persona que quiera testearse porque tenga que salir de vacaciones”, subrayó.

Desde el laboratorio Dr. José Antonio Pugliese, Lucas Pugliese aclaró que “estamos haciendo el PCR y antígeno. Y fuera de los testeos, estamos realizando el de anticuerpos, que muchas personas lo utilizan para saber si generaron inmunidad frente al virus”.

“Por el momento tenemos disponibilidad y no hay faltante de reactivos. En diciembre nuestro distribuidor nos había manifestado que había aumento de la demanda”, sostuvo.





PCR (hisopado)

Según los infectólogos consultados, el test más sensible para detectar el virus es el hisopado nasofaríngeo (prueba RT-PCR). Lo que determina esa prueba es si el paciente está cursando la enfermedad.

"Consiste en introducir hisopos por la nariz y la garganta. Luego, la muestra que se extrae puede ser tratada con distintos métodos de ampliación molecular, la más común es la RT-PCR. Es el método más efectivo, rara vez se equivoca", afirma Pablo Scapellato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Jefe de Unidad Infectología y Control de Infecciones del hospital Santojanni.

Este es el test que ofrecen los laboratorios privados, que cuestan entre 5.500 y 10.000 pesos, dependiendo del laboratorio y del lugar donde hagan la prueba (en un centro médico o en el domicilio del paciente).

PCR (de saliva)

Otra prueba de PCR posible, y menos invasiva que un hisopado, es a través de una muestra de saliva. Estos tests no los ofrecen los laboratorios privados al público. Los utiliza, por ejemplo, el gobierno porteño para detectar casos positivos, pero asintomáticos.

Si bien el test es un 12% menos sensible que un hisopado, porque la saliva tiene menos carga viral, le permite a las autoridades sanitarias testear a contactos estrechos de los casos confirmados y así atenuar la cadena de contagios que generan los asintomáticos.



Prueba de antígeno (rápido)

También hay otras maneras de analizar la muestra. Por ejemplo, el Neokit-Covid-19, desarrollado por varias instituciones, entre ellas el Conicet, utiliza una técnica y permite obtener un resultado en una hora y media, a partir de un hisopado que tiene un valor de 3000 pesos.

Según fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la desventaja es que tiene cerca de un 92% de sensibilidad y puede no detectar un caso positivo, cuando el RT-PCR tiene prácticamente un 100% de sensibilidad, lo que se suele llamar gold standard.

Serológicos

Los tests serológicos permiten detectar los anticuerpos generados por el organismo frente al virus. Es decir, determinan si la persona estuvo infectada, pero no sirven para saber si el paciente está cursando la enfermedad al momento de la prueba.

Hay dos formas de hacerse un test serológico. Una es mediante la extracción de sangre, seguida del análisis de la muestra en un laboratorio, que arroja indicadores efectivos para cuantificar la respuesta inmunológica, con resultados entre 24 y 36 horas. Los que miden los anticuerpos igG+igM cuestan entre 2200 y 3000 pesos. Pero hay laboratorios que ofrecen buscar solo los igG, en ese caso, el valor, en promedio, es 1600. Los igM aparecen a los cuatro días como una primera reacción defensiva del organismo ante el virus, mientras que los igG se presentan entre los 10 o 15 días posteriores a la infección.

Sin embargo, los infectólogos señalan que, en el caso del coronavirus, ambos anticuerpos avanzan casi a la par. Los anticuerpos igM son los primeros en bajar, mientras que los IgG se mantienen altos durante un tiempo más prolongado.

Serológicos rápidos

Por último, los tests rápidos mediante una muestra de sangre extraída de la yema del dedo, disponibles en farmacias a 2000 pesos, otorgan una respuesta en 15 minutos. Esta prueba solo muestra si el paciente tiene o no anticuerpos, pero no entrega más información que esa, es decir, no es posible cuantificar ese resultado. Es parecido a un test de embarazo y son poco sensibles.