Petrecca destacó la importancia de revincular a los chicos con las escuelas y sus docentes

El Intendente de Junín, Pablo Petrecca, estuvo en el complejo municipal San Martín, una de las sedes del programa Verano ATR, para charlar con los docentes y alumnos que forman parte de la propuesta, que incluye actividades recreativas y pedagógicas para cientos de chicos de todo el Partido.

En su recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el senador provincial Juan Fiorini y la directora de Educación, Orlanda D'Andrea, y la coordinadora del programa, Romina Tudisco.

"El programa ya funciona a pleno en ocho sedes, algunas en escuelas y otras en clubes, con los cuales se han firmado convenios gracias a la articulación y el apoyo del Municipio. Hay sedes en el Club Independiente, Newbery, Rivadavia y Atlanta de Morse, en la escuela primaria de Agustín Roca y en el complejo municipal San Martín, donde funcionan las sedes del CEF 126 y las primarias 17 y 48", afirmó Tudisco.

"En todas las sedes se desarrollan actividades deportivas, lúdicas y recreativas y otras orientadas a contenidos prioritarios, apuntando siempre a la recreación y el cuidado del cuerpo y la salud. Gracias al Municipio, siete de las ocho sedes cuentan con pileta, en las que los chicos también disfrutan de actividades. Todo esto sirve para revincular a los chicos con las escuelas después de un año atípico", agregó.

"El programa en Junín tiene un cupo total de 480 estudiantes. Todavía en algunas sedes hay lugar, por eso los invitamos a quienes estén interesados en participar, a que se acerquen a cualquiera de las sedes que mencioné para que puedan informarse", agregó. Para finalizar, destacó que "el acompañamiento del Municipio al programa, desde el día uno, ha sido fundamental para que todo funcione correctamente".

Por su parte, D´Andrea señaló: "Este es un programa que surgió hace muy poco tiempo y tras comentarle sobre el mismo al Intendente Pablo Petrecca inmediatamente nos pidió que nos pongamos a disposición para ayudar y colaborar con provincia para que el Programa ATR se pudiera desarrollar con el éxito que realmente estamos viendo en cada una de las sedes".

"Esta articulación que hacemos tiene que ver con proponer desde el Municipio diferentes actividades, como son charlas y propuestas lúdicas, educativas, deportivas y artísticas. También hemos dispuesto desde el Gobierno de Junín un transporte gratuito para los alumnos de las escuelas 48 y 17, para que puedan llegar al complejo municipal, obviamente con todos los protocolos correspondientes".

"Desde el Gobierno de Junín también les ofrecemos una colación, elaborada por el Observatorio Nutricional, todos los días tanto para los chicos que participan en el turno de la mañana como en el de la tarde", añadió.

Para finalizar, Petrecca aseguró: "Me siento feliz al ver a los chicos disfrutando y jugando con sus compañeros. El 2020 ha sido un año muy difícil para todos, pero hubo dos grupos que fueron los que más lo padecieron: los chicos, que no pudieron estar en contacto personal con sus docentes y sus compañeros; y los adultos mayores, para quienes ya hemos puesto en marcha también actividades físicas y recreativas que les permitan compartir un momento con sus pares".

"Quiero agradecerle a Romina Tudisco por la gran tarea, coordinando el trabajo de las ocho sedes y a las cincuenta personas (docentes y auxiliares), que trabajan no sólo para darles a los chicos diversión y recreación, sino también contenidos pedagógicos y otras propuestas que les permiten vincularse con la escuela y sus docentes, algo fundamental por estos tiempos. Estamos contentos con el funcionamiento del programa y felices por ver la alegría de los chicos", concluyó Petrecca.