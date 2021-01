Un fenómeno atípico: casi no hay consultas por alquileres para estudiantes universitarios

Entre otras tantas consecuencias de la pandemia, que generó situaciones inéditas en diferentes ámbitos, hay que agregar otro fenómeno poco alentador: prácticamente no hay consultas, menos aún operaciones, de alquiler de inmuebles para estudiantes universitarios, según coinciden distintos martilleros juninenses.

A esta altura del año ya comenzaban las averiguaciones, visitas o llamados para saber costos de alquiler de monoambientes o departamentos de un ambiente o de dos ambientes para alumnos universitarios.

La falta de certeza de clases presenciales para el próximo ciclo académico 2021 llevó a una retracción prácticamente total de ese rubro en el mercado inmobiliario.

“No hubo consultas. Y el año pasado hubo entrega de departamentos para no seguir pagando. En lo que va de 2021 todavía no hay consultas”, reconoció el martillero Daniel Di Palma.

“Dada la situación de pandemia y la poca claridad si comenzarían los ciclos presenciales, al estar bastante todo inconcluso, no se han tomado definiciones y no hay consultas. Aguardamos para los próximos días qué es lo que va ocurrir”, indicó.

Y aclaró que “se han sostenido algunos alquileres y los padres han resguardado el lugar que ya tenían. Por el momento, no se observa la búsqueda de estudiantes que arribarían a la ciudad para hacer el primer año de carrera. Están demorando la decisión”.

Por su parte, Juan Manuel Bonanni, de Bonanni Propiedades, afirmó: “Comparado con otro año hay un 10% de consultas de lo que era el año pasado. Bajó muchísimo para lo que es estudiantes. Ya estamos en enero y no se sabe qué va a pasar con el reinicio de las clases”.

“Durante el año, en junio y julio, se rescindieron contratos cuando empezaron a ver que no iban a seguir las clases. También están los que siguen manteniendo el alquiler, pero son los menos”, informó.

En esta misma línea, el rematador Basilio Elisei dijo: “El mercado inmobiliario tiene un segmento variable con incertidumbre. No hay créditos para comprar y los alquileres, con la nueva ley, son una incertidumbre también para los propietarios. Estamos insertos en un tema grave”.

“A esto se le suma los 3 mil chicos que vienen a estudiar y que movilizan el mercado. Se ha politizado el tema de la educación y se ha generado una incertidumbre. Acá no se sabe qué va a pasar y yo lo veo muy pálido”, aseguró.

Demandas de casas

Los martilleros y martilleras juninenses remarcan que ha crecido la demanda de alquileres para familias, de casas con patios o espacios con un poco de verde.

En relación a este tema, Di Palma dijo: “Hay una alta demanda de dos y tres dormitorios y al momento no hay propiedades en ese segmento de búsqueda. Tampoco creo que haya en el corto plazo por falta de políticas, ya que el dueño no tiene una rentabilidad acorde a la inflación”.

“Hay muchas propiedades a la venta y poca disponibilidad para la locación y una alta demanda producto del déficit habitacional”, subrayó.

