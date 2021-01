Con protocolos, comenzaron las actividades para adultos mayores

Se llevó a cabo ayer la primera jornada de la propuesta del Gobierno de Junín para que los adultos mayores puedan realizar actividades recreativas y físicas en el Parque Central y en las plazas 9 de Julio y Eusebio Marcilla. Las mismas están a cargo del equipo de profesores del municipio, y tienen lugar los lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 9:30.

Además, los martes y jueves, de 8 a 9, se realizan clases de ritmos en el CIC de avenida Alvear.

Adriana Summa, titular de la Dirección de Adultos Mayores, aseguró: "Estamos muy satisfechos por la gran concurrencia que tuvimos en las plazas Marcilla, 9 de Julio y el Parque Central, para participar de esta propuesta que busca ofrecerles a los adultos mayores actividades físicas y recreativas, después de un 2020 muy difícil para ellos".

"Estamos convencidos de que era algo muy necesario y así nos lo han expresado: poder compartir un tiempo con otros, encontrarse con amigos y compañeros de otras actividades era muy importante para ellos, así que están muy contentos y nosotros también", resaltó Summa.

Por su parte, la profesora de gimnasia Gisella Mastronardi, de la Dirección de Deportes, contó: "La propuesta es poder darles una hora de esparcimiento al aire libre y con diferentes actividades como caminatas, actividades de movilidad y bailes. Obviamente, las actividades se hacen cumpliendo con todas las medidas sanitarias, cada uno con sus elementos y respetando la distancia. Se hacen grupos y en cada grupo se concretan las diferentes actividades".

“Salir de casa”

El senador provincial Juan Fiorini, quien dialogó con los participantes en las distintas sedes, manifestó que "el 2020 fue un año de mucho trabajo para todo el Gobierno de Junín y en particular para la dirección de Adultos Mayores. Durante la pandemia y la cuarentena el trabajo de asistencia a través del programa Adultos Conectados se triplicó, con permanentes llamados de acompañamiento. Además, se realizaron mandados a aquellos adultos mayores que vivían solos y no podían salir de sus casas; y se realizaron charlas vía Zoom, siempre tratando de estar al lado y acompañandolos".

A su vez destacó que "en este marco, y por pedido del intendente Pablo Petrecca, nos pareció oportuno poder desarrollar una actividad que les permitiera salir de sus casas y compartir con otros un tiempo de recreación, porque no solo es importante la salud física, sino también la mental y eso también está pensado en esta propuesta que se va a desarrollar durante todo el verano", agregó.

Satisfacción de los adultos mayores

Tras participar del primer encuentro en la plaza 9 de Julio, María Alacia señaló que "después de estar tanto tiempo encerrados, esto es maravilloso. Los profesores son geniales, además podemos compartir un tiempo con muchos amigos, algo que extrañábamos tanto. Por eso le agradezco al Municipio todo lo que hacen por nosotros, los más viejitos".

A su turno, Nilda González aseguró: "La propuesta es maravillosa, me pude reencontrar con compañeros de otras propuestas que ofrece el Gobierno de Junín y que el año pasado no se pudieron realizar, por eso esto para nosotros es algo muy lindo, además es gratuito. Estoy feliz de participar".

En la sede Eusebio Marcilla, Gladis Guercio aseguró: "Estoy feliz por la propuesta, realmente lo necesitábamos. Antes de la pandemia teníamos muchas actividades para hacer y de un día para el otro nos quedamos sin nada y fue tristísimo. Muchas vivimos solas y ni siquiera podíamos ver a nuestros nietos, por eso esto es un poco de aire para renovar el alma. Estoy muy agradecida al intendente Pablo Petrecca".

Por último, María Angélica expresó: "Esto es hermoso, yo durante cinco años participé de la colonia y hoy, a pesar de extrañar la pileta, estoy muy contenta y agradecida con el Municipio por pensar en nosotros y permitirnos compartir este momento. Yo vivo sola y a veces se pone difícil y poder compartir un tiempo con amigas, en una plaza y con todos los cuidados, es hermoso".