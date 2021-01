Se reportaron 97 casos y es el registro más alto desde el 17 de octubre

Un nuevo día con registro de casos de coronavirus en alza preocupa en Junín que ya cuenta con 308 contagios activos.

Ayer se informaron 97 nuevos casos, que representan la cifra más alta de enero de 2021 pero también el segundo registro más alto desde el mes de octubre del año pasado.

En detalle, los días con mayor registro de contagios informados corresponden a dicho mes de octubre, con 96 casos, el día 3; el pico de 127, el 17; 94 casos, el 21; 93 el 31 de octubre y el nuevo récord, el 13 de enero de este año, con 97 contagios.



Desde la Mesa Sanitaria, y todos los efectores de salud se hace hincapié en el pedido a la comunidad para que se respeten las medidas de cuidado –distanciamiento, uso de barbijo, higiene de manos-, que son las indicaciones más seguras para tratar de controlar los contagios en este rebrote.

El doctor Carlos Lombardi, secretario de Salud del Municipio destacó que una de las cuestiones que se abordaron en la reunión de la Mesa, “fueron las dificultades que se están teniendo en cuanto a la capacidad de respuesta desde el punto de vista de la internación. Esto, indudablemente, puede llegar a complicar mucho si la curva de ascenso de contagios sigue de esta forma".

Desde la Región Sanitaria llaman a inscribirse para obtener turnos de vacunación y tratar de avanzar en la Campaña para que más vecinos estén protegidos contra el virus.

Reporte diario

La Secretaría de Salud informó ayer que se analizaron 171 muestras en el laboratorio (10 no residentes) y de Junín, 94 resultaron negativas y 66 positivas.

Además, se sumaron 31 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo por lo que el total de casos es de 97.

Los casos positivos corresponden a 57 mujeres y 40 hombres. De estos, 43 casos son por contacto estrecho, 2 pertenecen a personal de salud y 52 tienen nexo en estudio.

El número de casos activos en Junín asciende a 308, (además de 9 no residentes) y hay 359 casos sospechosos y 17 no residentes. Estos últimos corresponden a personas de Ascensión, Baigorrita, Bragado, Chivilcoy, Concordia, Ferré, Ameghino, Funes, Arenales, La Plata, Lincoln, Los Toldos, Mar del Plata, Rosario y Vedia.

Actualmente hay 551 personas aisladas de manera preventiva.

Hay 5722 pacientes recuperados y 241 no residentes.

Tras el fallecimiento de un hombre de 90 años, los decesos totales desde el inicio de la pandemia ascienden a 166.

A su vez, en el día de ayer se sumaron 144 sospechosos de los cuales 39 son contactos estrechos de pacientes Covid positivo. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Además se informó que recibieron el alta 61 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, y se consideran recuperadas.

