Entregaron certificados de RCP a efectivos del Operativo De Sol a Sol. El acto se llevó a cabo en el Parque Natural Laguna de Gómez, con la presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín y de la policía departamental.

Esta capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) incluyó también las técnicas de rescate acuáticas y manejo de incendios por bomberos rescatistas de Los Toldos.

Una vez finalizada la entrega, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, dijo: “Estamos contentos de haber realizado esta segunda jornada de capacitación en RCP al personal de seguridad destinado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para llevar a cabo el Operativo De Sol a Sol aquí en Junín”. Luego, indicó que “esto es algo que hacemos todos los años desde la Secretaría de Seguridad y este no iba a ser la excepción”.

Seguidamente, Olmedo dijo que “incorporamos la temática de rescate acuático a la capacitación, que se sumó a los contenidos básicos brindados por el instructor José María Mollo”. Además, agradeció “la presencia del representante de bomberos rescatistas de Los Toldos, Jorge Cen, que vino a participar de esta jornada”.

“El personal se lleva información muy valiosa que pueden usar en cualquier momento de sus vidas, no solo en el ámbito de trabajo, sino también en sus propias familias”, agregó.

Por su parte, José María Mollo, instructor de primeros auxilios de la Secretaría de Seguridad del Municipio, manifestó: “Como bien explicó Mario, esto es algo que se hace todos los años y en esta oportunidad se decidió agregarle más contenidos. Por esto, se trató de una capacitación para primeros respondientes, se los instruyó en todo lo que es primeros auxilios”.

Mollo también detalló que “los contenidos abordados fueron manejo de traumas, abordaje de la víctima, aspecto legal, RCP y uso del Desfibrilador Externo Automático y le agregamos todo lo que es rescate acuático a través del profesor Martín Laiús, como así también el manejo de matafuegos en caso de incendios por parte de los bomberos rescatistas”.

En tanto, Jorge Cen, bombero rescatista de Los Toldos, expresó: “Estoy muy contento por esta iniciativa y por la invitación que me hicieron llegar desde la Secretaría de Seguridad de Junín. Con las charlas sobre el correcto uso del matafuego, el manejo de traumas esperamos sumar nuestro granito de arena y quedamos a disposición para cuando nos necesiten de nuevo”.

