El Gobierno de Junín comenzó a realizar testeos rápidos en los CIC

Con el objetivo de aliviar la carga de los laboratorios, el Gobierno de Junín comenzó a utilizar los Centros Integradores Comunitarios (CIC), ubicados en Av. Alvear y en el Cuadrante Noroeste, para llevar a cabo operativos de testeos rápido de antígenos para casos sospechosos con síntomas. Los mismos funcionarán martes y viernes y se precisará de la prescripción de un médico para llevar a cabo el análisis.

A propósito de los operativos, el intendente Petrecca manifestó: “Estamos trabajando con el mismo compromiso que asumimos al comienzo de esta pandemia. Hoy, atentos y con la preocupación que tenemos todos por este rebrote que estamos teniendo en toda la Argentina y, por supuesto, en nuestra ciudad, buscamos aplicar todas las herramientas de prevención y, en este caso, comenzamos a hacer testeos rápidos en estos dos centros para hacer el rastreo necesario de aquellas personas sospechosas o con síntomas”.

“En caso de dar positivo, proseguimos al aislamiento de esa persona y continuamos con sus contactos estrechos. A partir de allí continúa el seguimiento que hemos implementado desde el Municipio con el call center, desde donde diariamente llaman a los vecinos que dieron positivo”, añadió.

Luego, el jefe comunal indicó: "Hemos comenzado con la Región Sanitaria III, lo que se denomina como el programa DetectAR, por el que vamos directo a los barrios para buscar casos sospechosos y, en este contexto, hemos decidido implementar dos sedes para este tipo de operativos, las cuales están bien distribuidas en la ciudad”.

Se trata de los dos CIC, el del Cuadrante Noroeste, en Bauman y Chávez, y el de Av. Alvear y Alberti, “que los días martes y viernes estarán abiertos para aquellos vecinos que tengan síntomas y cuenten con la prescripción médica correspondiente”, informó y agregó que “buscamos aliviar el sistema de PCR que se realiza en los laboratorios de Junín”.

Petrecca también señaló que “queremos que los vecinos se concienticen y sepan que esto todavía no ha terminado”.

Además, destacó que “como gestión nos adheriremos al decreto firmado por el Gobernador Kicillof en el día de ayer, en lo que respecta a la restricción horaria” y pidió seguir respetando las medidas de seguridad y prevención. Recordó que “las reuniones deberán contar con un máximo de 10 personas y ser al aire libre, con el cumplimiento de los protocolos y sin relajarnos”.

En tanto, el Dr. Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, expresó: “Me parece que una táctica más para frenar esta segunda oleada de Coronavirus es importante, sobre todo por la posibilidad de aliviar el trabajo de los laboratorios que se encuentran sobrepasados. Lo que estamos viendo en Junín ocurre en toda la región, incluso con distritos que requieren mucho más de los laboratorios”.

“Tratamos de reducir al máximo posible los casos, esperando la vacuna que es la otra gran herramienta para la que nos preparamos. Próximamente, luego del personal de salud podrán vacunarse las personas con factores de riesgo, así que les pedimos a la gente que se anoten en la página del ministerio que es www.vacunatepba.gba.com.ar, o en la aplicación que se puede bajar en el teléfono”, aseguró Herce.

Por su parte, el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud del Municipio, dijo: “Como bien dijo el intendente, implementaremos estos operativos en principio dos veces a la semana en los dos CIC, destinado solamente para personas sospechosas que presenten síntomas o contactos estrechos de positivos. Lógicamente, tiene que estar presente la indicación médica porque no es una cuestión de decisión de cada uno, sino que requiere de la evaluación médica previa”.

“El testeo rápido de antígenos ha demostrado ser muy eficaz y tiene un correlato de efectividad muy interesante, con la prueba estándar de mayor eficacia que ha demostrado ser la PCR”, mencionó Lombardi y aclaró que “la negatividad en el resultado rápido de antígeno no significa que el paciente no presenta coronavirus, sino que puede estar en periodo de incubación”.

Por último, Lombardi sostuvo que “estamos en la segunda ola de contagio y necesitamos más que nunca de la responsabilidad individual de las personas para cuidar a todos nuestros familiares, allegados y seres queridos”.

