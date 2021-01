Tras el cierre de la exportación de maíz, hoy comienza el cese de comercialización

Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA) llevarán a cabo un cese de comercialización de granos entre hoy y el miércoles, en rechazo al cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el Gobierno.

La medida de fuerza fue comunicada por las entidades en un escueto comunicado difundido tras 2 horas de reunión virtual, en la cual también se dio a conocer que Coninagro decidió no adherir a la medida.

Así, las tres entidades concretarán un cese en la comercialización de granos desde las 00 de hoy y hasta el miércoles, al mismo tiempo que aclararon que no habrá control de cargas en las rutas.

Al respecto, el productor juninense Rodrigo Esponda manifestó: “Lo importante de todo es que el ministro de Agroindustria Basterra dijo que el cálculo que habían hecho estaba errado y que no va a faltar maíz. Pero como tienen una cuestión con el campo, no van a dar marcha atrás con la medida. Ese es el punto a resaltar”.

“Se equivocaron cuando hicieron la medida, lo reconocieron (no va a faltar maíz), pero igualmente siguen adelante solamente para no reconocer un error. Me parece que es de inteligente reconocer el error, pero es de honesto dar marcha atrás con esas medidas que perjudican a la producción y a la Argentina”, subrayó.

Y recordó: “Las rutas fueron un hecho circunstancial de 2008 y personalmente creo que no hay que volver a incurrir en eso. Tendríamos que haber aprendido que el poder nuestro no está solamente en las manifestaciones, sino en comercializar o no”.

Las entidades, en su conjunto, insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país".

La protesta fue decidida tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de cerrar la registración de nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del grano amarillo la semana pasada hasta que ingrese la nueva cosecha en marzo para asegurar el abastecimiento interno, explicaron.

El objetivo del Gobierno, con el cierre del registro, es asegurarse 4,27 millones de toneladas para que "queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear".

El grueso de estas más de 4 millones de toneladas tendrían como destino la alimentación de animales como los vacunos, pollos y porcinos, tanto para consumo interno como para exportación.

Compromiso de abastecimiento

Los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le presentaron al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, un compromiso para garantizar el abastecimiento interno de maíz y continuar sosteniendo precios accesibles para la demanda local, lo que permitiría revisar la apertura anticipada del registro de exportación.

A partir de este principio de entendimiento, la cartera agropecuaria aseguró que se realizará "una evaluación de los volúmenes informados para determinar si se anticipa la decisión de reabrir el registro para la exportación" de maíz, suspendido temporalmente el miércoles pasado para embarques previos al 1 de marzo.

Basterra expresó que "se logró poner a los diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como es el bien común, compatibilizando los intereses privados con la necesidad del Estado en garantizar los bienes esenciales a todos los argentinos, en el marco de la seguridad alimentaria”.

Asimismo, el funcionario destacó el entendimiento del sector como un avance que coloca a todos los actores "en condiciones distintas a la de semanas anteriores”.

De esta manera, representantes del Consejo Agroindustrial Argentino y el titular de la cartera agropecuaria avanzaron en un acta de trabajo, cuyos principales puntos son "garantizar el abastecimiento interno y mitigar efectos de cambios bruscos de precios internacionales que impactan en el consumo y promover facilidades en el acceso a la producción".

Además, el escrito establece "generar una comercialización fluida, considerando las necesidades de la demanda, el abastecimiento interno y los precios y crear una mesa de trabajo permanente del maíz y trigo que permita darle mayor previsibilidad a las necesidades de cada sector involucrado".