Restricciones horarias en Junín: no habrá actividad entre la 1 y las 6 de la mañana

Finalmente el Gobierno de la Provincia dispuso medidas de restricción respecto del horario de circulación en los municipios que estén en fase 3, como Lincoln, y 4, tal es el caso de Junín.

Las medidas entrarán en vigencia desde mañana, a partir de la 1 y hasta las 6.

Representantes del sector gastronómico manifestaron su disconformidad, especialmente en la temporada de verano y luego de meses sin actividad como había ocurrido en los inicios del aislamiento y las graves consecuencias económicas para el sector.

Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, indicó a Democracia que la medida “perjudica muchísimo al sector” y que dialogarán con el Municipio en las próximas horas.

Por su parte, el director de Seguridad, Luis Chami aseguró que en este contexto “se deberá respetar la normativa” impuesta por la Provincia.

Casella: “Las medidas no son bienvenidas”

Según las nuevas disposiciones que se conocieron ayer, “en los municipios que se encuentran en fases 3 y 4 se suspenderá entre la 01.00 y las 06.00 horas toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa, exceptuando las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales de acuerdo a la normativa vigente”.

Del mismo modo, se busca “reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos”.

En ese sentido, Casella aseguró que “las medidas no son bienvenidas. Esto nos perjudica muchísimo en plena temporada, cuando la gente sale más, cena más tarde, llega tarde de la pileta”.

Y enfatizó que “perjudica a un sector que tiene protocolos y los cumple. Y se sabe que la suba en el número de contagios viene de reuniones sociales y fiestas, no del sector. Sabemos que nos condenan a cerrar antes y trabajar menos y no somos foco de contagios”.

El titular de la Cámara agregó: “Hablaremos con el Municipio para ver cómo se implementa, ya que siempre nos ha colaborado. Pero de la Cámara nos oponemos a esto porque perjudica muchísimo al sector, especialmente durante el fin de semana.

Controles

Con las medidas, también se refuerzan todos los controles provinciales y municipales para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas.

En tal sentido el director de Seguridad consideró que “la gente, tanto los jóvenes como los mayores, va a respetar la normativa y tienen que entender que estamos en un momento difícil que se puede llegar a complicar”.

A su vez destacó: “Yo creo que esto va a ser corto y lo vamos a volver a normalizar con el horario nocturno. Lo importante es que tengamos la economía activa”.

Chami reiteró que “en Junín vamos a respetar lo que diga el gobierno provincial. Si se incumple la medida, se aplicará el artículo 205 y 239 con intervención de la Justicia Federal”.

“Condiciona al sector”

Andrés Gabrielli, de “Chic Resto Pub”, manifestó que “es un horario que condiciona al sector gastronómico más que nada a lo que es pos restaurante, que son los restobares que tienen el plus de la bebida como las cervecerías. No creo que afecte mucho a lo que es el restaurante en sí”.

“Actualmente estamos con un horario dentro de todo aceptable, pero el problema es que es una temporada de verano en la que se puede repuntar después de haber tenido un 2020 flojo con la cuarentena”, lamentó.

Por su parte, Luciano San Miguel, de “El Patio Birrero” y “La Esquina” explicó: “En principio nos afecta y mucho siempre hablando de los bares. La gente en verano sale a cenar tarde y realmente el horario se hace muy corto”.

San Miguel mostró preocupación: “No creo que podamos subsistir y se va a ver reflejado en la pérdida de empleo, ya que al no poder facturar vamos a tener que reducir personal”.

“Entiendo que los controles se deben hacer sobre las fiestas clandestinas y que los funcionarios se tienen que mentalizar que en los bares no es donde se producen los contagios ya que se cumple con todos los protocolos”, concluyó.