Jorge Macri: "El desorden tiene como víctima al laburante que cumplió las normas"

El intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, estuvo el jueves en TeleJunín, abordando temas relacionados con la pandemia, las medidas recientes tomadas por el gobierno nacional y el provincial y su deseo de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

-¿Cuál es su visión sobre la pandemia?

- Hay que ver qué funcionó y qué no. La verdad es que en octubre y noviembre se volvió a permitir al comercio en general abrir, al gastronómico que estuvieron abiertos hasta tarde, hasta la 1 o 2 de la mañana según el municipio y no crecieron los casos con esa situación.

Para que un gastronómico cumpla con cerrar a las 23, lo último que está vendiendo es a las 21.30, con lo cual se le quita un turno completo de trabajo. Los ponemos en situación de cierre definitivo ¿y por qué? Si hicieron todo bien. Cumplieron, aplicaron el protocolo y los controles.

La incapacidad de gestionar, de controlar lo informal y lo ilegal como fueron las marchas de los distintos hinchas de clubes, el sepelio de Maradona y todo ese desorden, hoy tiene como víctima al laburante honesto que trabajó y que cumplió con las normas. Pero, ¿y si las fiestas ilegales se hacen de día? ¿Cerramos todo y no salimos más de casa?

El Estado debe controlar lo ilegal y lo informal y permitir que quien trabaja cumpliendo las normas siga trabajando. Necesitamos que el comerciante pueda laburar.



-¿Y qué hay que hacer? ¿Juntos por el Cambio lo hubiera hecho mejor?

-Yo creo que hay cosas que hubiéramos hecho mejor. Hay cosas que se hicieron bien, como reforzar el sistema de salud rápidamente. En los primeros tres o cuatro meses se trabajó bien, en equipo y se reforzaron las terapias intensivas. En nuestro caso, en Vicente López tenemos un sistema de salud municipal muy robusto, tres hospitales, 20 centros de atención primaria de salud, la maternidad, el geriátrico y los centros de rehabilitación traumatológica. Se pudo trabajar bien con el equipo con la Provincia y hoy tenemos el triple de capacidad de respiradores. Mas allá del crecimiento estamos al 50 por ciento de utilización del hospital y no hay un riesgo sanitario.

Pero después, a mitad de año, la gente empezó a cambiar y se empezó a plantear una agenda de índole político. Me parece que la pandemia que enfrentamos tiene que ver con el Covid, pero también con la falta de empleo, con la inseguridad y con la incertidumbre. Todas esas complicaciones deberían llevar al gobierno nacional a establecer un nuevo ámbito de diálogo. Y si me convocan a mí para aportar ideas, ahí voy a estar.

Cuando no se nos escucha, no me queda otra que ser crítico en lo público.

-Esta posición más política del gobierno nacional ¿tendrá que ver con que este año habrá elecciones?

-Me parece que empezó antes eso. El gobierno venía con una agenda política que tenía que ver con avanzar sobre la Justicia, con algunas reformas que me parecieron fuera de lugar. Y esa agenda quedó pospuesta por la pandemia.

Hay una situación muy poco clara y muy poca gestión. Si las cosas se resolvieran pero no fue así. Olavarría tiene un vacunatorio con 70 años de trayectoria, con profesionales capacitados en dar vacuna, con frizzers, cámara de frío, sistema de alarma, generador por si se corta la energía, pero sin embargo, ¿dónde fueron las vacunas? Al Hospital Provincial Oncológico, nada que ver con el Covid, pero fueron allí porque lo maneja La Cámpora.

Además, cuando se gestiona mal, no es que solo se pierde plata, sino que hay 400 médicos y enfermeros que no se van a poder vacunar. ¡Hicieron un despliege! Que allá va el avión de la esperanza...pero después las llevan al lugar equivocado de Olavarría y nos quedamos sin vacunas.



-¿Ustedes recibieron vacunas contra Covid-19 en Vicente López?

-Sí, la misma cantidad que Olavarría o que Junín, 450 vacunas para todo el sistema de salud público y privado. Debe ser una caja de 450 vacunas que dan a todo el mundo.

Pero lo más grave es que la Provincia está pensando en la vacunación masiva en las escuelas, en vez de los centros de salud. Son cosas raras. Y esto que te estoy diciendo es algo que se lo puse en una carta al Gobernador antes. Yo intento corregir y que de estos errores aprendamos pero no me dan bolilla entonces no me queda otra que plantearlo públicamente.

-En caso de que se pueda reelegir, ¿se presentaría por un nuevo período de intendente?

-No, creo que mi período está cumplido. Este es mi tercer período. Son nueve años de trabajar como intendente y creo que he hecho un buen aporte. Creo que es un buen momento para que la gente elija alguien de mi equipo que continúe. La mejor posicionada es Soledad Martínez, quien fue diputada nacional, concejal y estuvo a cargo de todo el operativo social en el marco de esta pandemia.

-¿Piensa en la gobernación bonaerense?

-Yo tengo el deseo de ser gobernador. Por lo pronto tengo ganas de que volvamos a ser gobierno y quiero que sea alguien si se puede que haya estado en la gestión provincial y, mejor todavía, si fue intendente. Esto siempre lo marco, porque la manera de que esta Provincia empiece a funcionar es trabajando en equipo con los intendentes.

Nosotros, el grupo Dorrego, donde Pablo (Petrecca) también es integrante, queremos una propuesta para la Provincia, con gente que la conozca y que tenga capacidad de gestionarla.