Ferroviario: “Debería haber más respuestas”, dicen desde el sector.

Como sucedió en toda la ciudad, en el barrio Ferroviario la cuarentena también generó cambios en la comunidad y, a partir de que hubo menos movimiento y la actividad en la sede de la sociedad de fomento fue nula, desde la entidad se organizó, con un grupo de vecinos de este y otros barrios, una acción solidaria para entregar viandas a los necesitados.

“Lo hicimos durante dos meses, de lunes a viernes: tres días se daban comidas y otros dos, merienda. Fue un esfuerzo muy grande que hicimos hasta que se extendió el virus y ya dejamos de hacer el reparto para evitar más contagios”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Martín Sofía. De esta manera, 185 personas de unas 50 familias fueron asistidas con estas viandas.

La nuestra es una sociedad de fomento muy activa y que ha demostrado con creces la labor social que hace. Creo que debería haber más respuestas.

Más allá de esta iniciativa, los fomentistas también siguieron trabajando, como se pudo, en la mejora de este sector que, aun cuando cuenta con todos los servicios básicos, todavía hay algunos asuntos pendientes.

Demandas

Sofía explica que, “en líneas generales, el barrio se mantiene bien, estable”.

No obstante, hay reclamos presentados al municipio que todavía no fueron atendidos: “Esto tiene que ver con la reparación de algunos baches que se hicieron en calles de nuestro barrio por temas de Obras Sanitarias, y quedó el asfalto roto. Estamos esperando que se dispongan a arreglarlos. También hay una esquina, que no es de nuestro barrio, en Rivadavia y Vuelta de Obligado, donde es imposible circular por los pozos que hay. Es una arteria muy transitada y no entiendo por qué no se ha arreglado”.

El dirigente fomentista advierte que algunos de estos reclamos se hicieron hace más de un año.

Alumbrado público

El barrio Ferroviario cuenta con todas las prestaciones elementales: las redes de agua corriente, cloacas, gas natural y alumbrado público cubren la totalidad del sector. Respecto de este último servicio, el dirigente fomentista advierte que “tiene muchos años así que vendría muy bien un recambio de luminarias”. Y agrega: “No sé cómo está el presupuesto para esas cosas, pero son reclamos que ya hemos hecho en su momento y que vamos a reiterar”.

En algún momento se les prometió que las luminarias que sacaran de otros sectores donde se hiciera un recambio, se colocarían en los barrios periféricos. “Nosotros no tuvimos la suerte de que eso suceda acá -dice Sofía- y eso es lo que nos molesta un poco porque la nuestra es una sociedad de fomento muy activa y que ha demostrado con creces la labor social y comunitaria que hace. Creo que debería haber más respuestas”.

Seguridad

En referencia a la seguridad, el presidente de la sociedad de fomento señala que el barrio “está tranquilo” aunque “hay un par de cuestiones que molestan”. Y profundiza: “Esto tiene que ver más con la Justicia que con lo policial, tenemos leyes permisivas que no acompañan al normal funcionamiento de la sociedad. Hay hechos delictivos que terminan con carátulas que hacen que la policía vaya cientos de veces al barrio para las mismas cuestiones, por eso creo que pasa más por lo legal”.

Con todo, remarca que hay recorridas de los móviles policiales en la zona: “En algún momento tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad y las autoridades policiales y nos prometieron que iban a poner un destacamento móvil, pero eso no lo cumplieron; y también nos dijeron que iba a haber más patrullajes y eso sí se realizó, la presencia policial se nota”.

Escrituras

A pesar de que este barrio tiene varias décadas, todavía hay residentes que no cuentan con su escritura, ya que diferentes situaciones hicieron que se prolongue la regularización de los documentos.

“En eso se avanzó mucho -afirma Sofía- por lo que sabemos, está todo prácticamente solucionado. Se trabajó mucho desde Vivienda con el Colegio de Escribanos, se presentó la gran mayoría de la documentación que faltaba y todo ya fue asentado, así que no sé si están esperando hacer un acto protocolar para entregar las escrituras provisorias”.