Relanzaron el Programa de Créditos Anses para jubilados y pensionados

El lunes último, Fernanda Raverta, directora ejecutiva de Anses, anunció oficialmente el relanzamiento del Programa de Créditos Anses para el cual se destinarán más de 250 mil millones de pesos. Para este programa ya se están dando turnos en las dos oficinas de Anses de Junín, ubicadas en Winter 84 y Rioja 539.

En el caso de los jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar por cada persona podrá variar entre 5.000 a 200.000 pesos, los plazos para el pago pueden ser entre 24, 36, 48 o 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Con respecto a las pensiones no contributivas por Invalidez y madre de 7 hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5.000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas y deberá tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.

En cuanto a los beneficiarios de PUAM y PNC–Vejez, el monto y los plazos son similares a las PNC Invalidez y madre de 7 hijos y deberá tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

En Junín

Carolina Echeverría, titular de Anses Junín, en diálogo con Democracia, al ser consultada al respecto manifestó que los créditos son para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, quedando excluídas las asignaciones universales por hijos.

“El tope máximo de dinero que se puede extraer por crédito es de 200 mil pesos para jubilados y pensionados, y de 70 mil para pensiones no contributivas – apuntó-. Esos importes no son para todos los casos, sino que es fundamental tener en cuenta la evaluación que se hace, a través del sistema informático de Anses, de cada situación particular de cada beneficiario, qué ingreso tiene y qué capacidad de devolución económica tiene. Si tiene un crédito con anterioridad contraído, disminuye la posibilidad de sacar determinada cantidad de dinero, todo depende de cada caso en particular”.

“Las cuotas van de 24 a 70 y el beneficiario puede elegir la cantidad de cuotas en que quiere sacar su crédito”, apuntó.



Turnos

Carolina Echeverría manifestó que para acceder a los créditos, la persona puede llamar al 130, conectarse por internet con la página de Anses o concurrir a alguna de las oficinas. “Si va a la oficina, se hace un simulador de cuánto dinero puede sacar y en qué cantidad de cuotas”, acotó.

Manifestó que mucha gente había sacado préstamos antes de la pandemia, por ejemplo en diciembre de 2019, y solo pagaron dos cuotas, por lo cual le quedan por delante muchas cuotas del préstamo por pagar. “Pasa eso porque en todo el 2020 no se descontaron y recién se empezó a hacer en diciembre”, dijo.

Cabe destacar que los turnos se pueden sacar por la página web, llamando al 130 o yendo a la oficina de calle Winter 84 o en Rioja 539.



Interés

Actualmente existen 6.985.126 créditos vigentes que por la emergencia sanitaria de la Covid-19 tuvieron una suspensión en el cobro de las cuotas desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020, cuyos intereses generados en ese período no se capitalizaron.

Vale señalar que la tasa de interés del 29% representa un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) sin impuestos que puede variar del 34 al 36 por ciento, según el plazo. Se trata de una tasa fija en pesos, según el sistema de amortización francés, que es aquel mediante el cual el prestatario se compromete a pagar cuotas periódicas constantes, que incluyen capital e intereses.

Mediante este procedimiento de cálculo, se obtiene una cuota de amortización constante: siempre pagará la misma cantidad cuando el préstamo se concede a una tasa de interés fija.