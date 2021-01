Durante la pandemia hubo más reclamos por compras online ante la OMIC Junín

La doctora Alejandra Tomasone, flamante titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en Junín, al ser entrevistada por TeleJunín, afirmó que durante la pandemia se incrementó la cantidad de denuncias por compras online.

En agosto de 2015 la profesional empezó a trabajar en el Municipio, precisamente en la Secretaría de Ejecución, y en febrero de 2020, antes de la pandemia, se trasladó a la OMIC. Según lo recordado por Tomasone, había intención de ampliar el horario a la tarde pero luego, por el tema Covid-19, se había acotado el horario y” empezamos a trabajar internamente a destajo, en realidad”, dijo.

Reclamos

“Hubo muchos reclamos por compras en alguna plataforma vía internet y también se continuó con lo que era el tránsito ordinario de expedientes, los reclamos por tarjetas bancarias, por compras vía internet o plataformas de venta online”, explicó.

“En la pandemia esto último se acrecentó y al día de hoy tenemos ya 30 denuncias de las cuales el 10 por ciento se refieren a las compras online. La plataforma más conocida siempre ha respondido a todos los reclamos que se hacen”, aclaró.

Mencionó que en algunos casos, la relación de consumo es la que se frustraba porque el vendedor no tenía los datos requeridos, o el comprador no hace los depósitos en tiempo, pero a su vez también se sumaba una tercera línea en este contrato comercial, que es el transporte. “A veces muchos de los inconvenientes es por lo que se tarda en la entrega del producto”, dijo.

“Nosotros lo que hacemos es abrir el juego a las tres denuncias, ya sea la plataforma, el vendedor, y el transporte. Tenemos respuesta pero también encontramos que algunas personas no existen, entonces se transforma en un posible delito. Al respecto, estamos haciendo un trabajo con el doctor Martín Laius, por el tema de los delitos cibernéticos”, mencionó.

Cuidados

Consultada sobre qué tendría que saber el usuario ante las ofertas que se lanzan continuamente vía Facebook o instagram, la doctora Tomasone dijo: “uno tendría que revisar y chequear a qué empresa le está comprando, si hay un lugar físico. A veces, simplemente con el nombre de la empresa, si uno lo sube a la página web puede llegar a chequear que haya un CUIT, entonces eso implica que tiene un domicilio fiscal donde puedo notificar”.

“Como las notificaciones se hacen vía digital, estamos requiriendo el domicilio electrónico de mail. Esto es importante, porque en época de pandemia muchas empresas han cerrado entonces no hemos podido notificar, pedimos el mail para poder mandar el reclamo e insistir en una notificación”, agregó.

Desafíos 2021

Respecto a la actividad de la OMIC en distintas cuestiones, brindando un servicio a la comunidad, la doctora Tomasone destacó que el doctor Fernando Scanavino (su antecesor en el cargo) había dejado “la vara muy alta”, en lo que era la labor en la OMIC, por lo cual se iba a continuar del mismo modo. “Por lo pronto, a mitad de enero, vamos a empezar con la canasta escolar. Esperemos que haya inicio de clases, pero si seguimos con la educación online igualmente se requieren materiales”, estimó.

En cuanto a la continuidad de la labor en la oficina, la funcionaria dijo: “Ya veníamos con otros proyectos como Celíacos y lo vamos a continuar. Así también, seguiremos en la misma línea de salir a la calle y escuchar al vecino. El cuidadano necesita que se lo escuche y más aún en este momento, en que quizá haya un retroceso de fase y es importante que nos contacte. La OMIC está ubicada en Hipólito Yrigoyen 63, en el horario de 7.30 a 12.30 de manera presencial”.

A la pregunta si actualmente había precios máximos de distinta mercadería, la abogada respondió negativamente.

“Durante la pandemia, los supermercadistas, acá en Junín al menos, han tenido una respuesta impecable. Hemos pedido informes y ellos nos han mandado declaraciones juradas de los precios. Tuvimos un apoyo importante porque al principio de la pandemia salimos a la calle a fiscalizar y ver cómo estaba la situación. Tuvimos muy buena respuesta de todos, supermercados y comercios minoristas. Los precios cuidados siguen vigentes”, afirmó.

--

