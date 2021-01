Entregaron certificados a agentes de seguridad vial

Con la presencia de autoridades de la Secretaría de Salud y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, el intendente Pablo Petrecca, encabezó la entrega de diplomas a los efectivos de la Agencia de Seguridad Vial que se capacitaron en técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y primeros auxilios. “Estamos muy contentos porque logramos un efecto multiplicador muy importante para salvar vidas humanas”, afirmó el jefe comunal.

Cabe destacar que desde el Gobierno de Junín se ha hecho una inversión muy importante para la adquisición de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), que se encuentran distribuidos en distintos puntos del Partido, y que constituyen un complemento fundamental para el objetivo de consolidar una ciudad cardioprotegida.

Petrecca manifestó: “Es vital continuar con esta política de lograr un Junín cardioprotegido, estamos muy contentos de seguir avanzando con los cursos que no solamente refieren a RCP, sino que tiene una formación mucho más integral, ya que se trabaja todo lo que es defensa civil para que el personal esté preparado para responder ante situaciones de emergencia sanitaria”.

Seguidamente, indicó que “esto también requiere de valores muy importantes como estar dispuestos a actuar por el prójimo ante situaciones de emergencia, frente a una persona que no conocemos que está con alguna complicación en la vía pública. Es fundamental que todos los ciudadanos estemos capacitados para dar respuestas rápidamente”.

“Esta capacitación se suma a la inversión que hemos hecho en los equipos DEA y a los cientos de capacitaciones que hemos hecho a los distintos sectores de la sociedad, de la mano de nuestro instructor José María Mollo. También se ha preparado a instructores para que capaciten a su vez a otros, con lo cual estamos logrando un efecto multiplicador muy grande y valioso”, aseguró.

En tanto, Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, expresó: “Ante situaciones de emergencia, es súper importante contar con las herramientas y conocimientos necesarios para poder salvar una vida. Además, quiero destacar la buena predisposición que ha tenido la Secretaría de Seguridad con la realización de estas capacitaciones”.

“Nosotros desde el gremio siempre bregamos y dejamos plasmado en el convenio colectivo la importancia de las capacitaciones para los compañeros, en cuestiones que a lo mejor no son referentes al área en particular, pero sí muy importantes para la vida misma”, afirmó el gremialista.

Por su parte, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano indicó: “Vamos a continuar capacitando al personal como lo venimos haciendo hasta ahora. Lo consideramos fundamental porque el día a día de ellos transcurre en la vía pública y deben saber actuar como primeros respondientes ante siniestros viales. De esta manera, cuentan con los conocimientos y herramientas necesarias para un fin tan importante como salvar una vida”.