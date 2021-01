Se registraron 76 nuevos casos de coronavirus

La Secretaría de Salud informó que ayer se registraron 76 nuevos contagios de coronavirus.

Se analizaron 117 muestras en el laboratorio (8 no residentes) y de Junín, 64 resultaron negativas y 45 positivas.

Además, se sumaron 31 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 34 mujeres y 42 hombres. De estos, 33 casos son por contacto estrecho, dos pertenecen a personal de salud y 41 tienen nexo en estudio.

Se informó también el fallecimiento de una paciente de Junín y otro no residente.

Actualmente hay 333 casos sospechosos de Junín y 19 no residentes.

Estos últimos corresponden a personas de Pilar, Don Torcuato, Rosario, Mar del Plata, Vedia, Ferré, Funes, La Plata, Bragado, Los Toldos, Ascensión, Ameghino y Baigorrita.

El número de casos confirmados asciende a 232 y 6 no residentes. Hasta hoy son 631 los aislados preventivos.

Recibieron el alta 61 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas de Covid.

La persona fallecida de Junín es una mujer de 86 años y suman 154 en total los decesos.

El paciente fallecido no residente es un hombre de 82 años.