Suba de contagios: preocupa la disponibilidad de camas en los centros de salud de Junín

El incremento de contagios de coronavirus en las últimas semanas puso nuevamente en alerta al sistema de salud ya que desde las clínicas manifestaron que las terapias están completas, el personal en muchos casos con bajas –ya sea por aislamiento, casos de Covid o patologías de base, entre otros- y que preocupa la situación social que se ve hoy en la ciudad.

Democracia dialogó con el doctor Javier Pepa, director adjunto de la Clínica La Pequeña Familia y el doctor Luis Linguido, director del Sanatorio Junín quienes se refirieron a la situación que atraviesan los centros de salud.

Alta ocupación

Con alta ocupación de camas y casos en ascenso, los centros de salud manifestaron su preocupación y los riesgos de que el sistema no pueda responder como debería.

“Nosotros estamos muy preocupados porque se está notando un incremento en el número de casos”, explicó el doctor Pepa y continuó con un dato clave: “Hoy estamos en un número de consultas muy parecidos al que tuvimos en el primer pico de la pandemia en Junín”.

El director de la La Pequeña Familia aseguró: “Tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva que en este momento es más alto que en el primer pico de la pandemia de pacientes Covid. En la terapia intensiva tenemos 8 pacientes covid y, seis están con respirador artificial”.

Además, detalló que “de esos ocho hay seis más en terapia con otras patologías, con lo cual está completa. No podemos internar más pacientes”.

A su vez, en el sector de internación general de Covid la situación no es menos compleja: “Estamos en un 80 o 90% de ocupación, es muy alta y nos preocupa mucho porque vemos un incremento de casos, en los últimos días con alrededor de 70 diarios que es como cuando tuvimos los peores momentos de la pandemia en la ciudad”.

Por su parte el doctor Linguido también remarcó la suba de casos y aseguró que en el Sanatorio, “en terapia Covid, están con pacientes respirados, con todas las camas ocupadas, son cuatro”.

A su vez destacó que “ha habido aumento de casos, no de los complejos pero sí de aumento de pacientes”.





Personal con bajas

Una situación que ambos profesionales destacaron, es la del personal de salud que trabaja en los centros y las complicaciones que atraviesan, mientras se percibe un relajamiento por parte de muchos juninenses.

“Se ve una actitud social de total relajación, de incumplimiento de las normas de distanciamiento, de cuidados, no se usa barbijos, los jóvenes están teniendo actitudes de absoluta normalidad y ante esa situación estamos muy preocupados porque además de la ocupación alta tenemos el personal de salud totalmente cansado y extenuado”, indicó Pepa.

“Muchos sin trabajar por estar aislados o ser positivo de Covid, licencias por enfermedades de riesgo. Eso hace que las instituciones de salud no tengamos la posibilidad de tener nuestras camas completamente disponibles”, enfatizó.

“Nosotros en La Pequeña Familia hemos tenido que perder la posibilidad de tener camas activas por no tener enfermería para atender a los pacientes. La terapia intensiva de La Pequeña Familia está preparada para 20 camas y hoy podemos funcionar solo con 14 porque no tenemos personal de enfermería para ello. Y en el sector de internación pasa algo parecido, no tenemos la cantidad necesaria de enfermería para atender las 60 camas. Es una clara señal de que el sistema de salud en algún momento no pueda dar respuesta”, advirtió.

Para Pepa, “si la gente no toma conciencia de la situación grave que estamos viviendo seguro que durante enero, febrero o marzo la pasemos bastante mal”.

Por su parte, Linguido advirtió que “si bien no está saturado el sistema hoy, tenemos un problema que es la disponibilidad de personal que puede asistir. Ahí está el gran inconveniente. Tenemos mucha gente con licencia, otros que se han contagiado y quienes pasan a aislamiento, entonces eso genera un déficit de personal de salud que se hace sentir”.

No obstante reconoció: que "sabíamos que esto se iba a poner complicado”.

Responsabilidad social

Consultados sobre la toma de medidas para restringir la circulación y apuntar a bajar los casos, los profesionales hicieron hincapié en que se debe apuntar a la responsabilidad social.

“Hay una responsabilidad social indelegable de los individuos. Y, si no lo es, creo que tiene que haber penas”, aseguró Pepa.

“Por otro lado, creo que hay una cuestión que tiene que emanar de las autoridades sobre lo que debe estar prohibido y permitido. Con esto no me refiero a volver a un confinamiento como fue por marzo, no estoy de acuerdo. Pero hay que ser muy duros con la punición de los actos totalmente irresponsables como organizar eventos clandestinos y fiestas”.

Para Linguido, se trata de la “responsabilidad de cada uno”. Y aseguró que “seguir exigiendo o cerrando cosas, o bloquear todo no es la solución porque la gente va a buscar la forma de violar esas restricciones. Depende de cada persona el cuidarse y cuidar al otro”.

A su vez sobre la cuestión de que los jóvenes no corren riesgos de salud tan altos y que en muchos casos “solo es un resfrío” explicó que “no es así. Yo he tenido pacientes de baja edad muy complicados. Por lo tanto es responsabilidad de cada persona”, insistió.

Por último Pepa consideró que “la sociedad juninense se está aprovechando de tener un sistema sanitario fuerte por eso todavía no hemos tenido que lamentar más víctimas. Pero el sistema de salud está muy estresado y al borde de no poder dar respuesta, con lo cual estoy bastante preocupado”.

“Se le perdió el respeto al virus, la gente no tiene miedo y cree que la vacuna está cercana y pasó todo, pero es totalmente erróneo”, concluyó el profesional.

