Centro de salud privados sin terapia

Héctor Azil, secretario de ATSA, aseguró que “la terapia de Imec fue cerrada” y que “no tienen personal médico para atenderla, por lo menos provisoriamente. Como pasó hace un par de meses, que estuvo cerrada más de un mes”.

El titular del gremio de los trabajadores de la salud aseguró: “En el peor momento del Covid, son camas que no se disponen. En el caso de Imec eran 10 camas destinadas a terapia para Covid y se dejaron de contar. Es una preocupación pero la situación es real”.

“Lamentablemente desde el inicio de la pandemia manejamos una estadística propia de ocupación de camas, pero teniendo en cuenta las destinadas a Covid. Hasta hace un mes se había descomprimido la situación sobre todo las camas comunes porque el paciente de terapia está mucho más tiempo y se complicaba pero también habían bajado. Pero ya hace dos semanas que se nota un repunte importante en la internación”, detalló.

Azil remarcó que debe controlarse el cumplimiento de los protocolos: “Todas las actividades fueron autorizadas con protocolos, tendría que haber controles estrictos de cumplimiento de los mismos en todas las actividades. Se debería disuadir con algún sistema punitivo porque si no se paga por la transgresión, no funciona”.

“Y trabajar fuertemente con el pedido de barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, tenemos que hacer un poco de docencia. Si alguien se nos acerca mucho o no tiene barbijo, llamarle la atención, con respeto”.