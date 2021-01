Para Fiorini, “el trabajo no puede ser la variable de ajuste”

Tras los anuncios de la posible aplicación de un “toque de queda sanitario” con restricciones a diferentes actividades en la provincia de Buenos Aires, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Fiorini, pidió a Axel Kicillof que no vuelva a poner restricciones al trabajo.

“Quedó demostrado que las recetas de restricciones a las actividades económicas que ha aplicado el Gobernador en el pasado no sirvieron y solo trajeron más pobreza Por eso pedimos que no se vuelva a cometer los mismos errores, que se deje trabajar a la gente, y que se busquen alternativas para cuidar a los bonaerenses” indicó Fiorini.

“En cada comercio o empresa que visitamos la gente nos transmite que no resiste más días sin trabajar, lamentablemente en esta nueva crecida de contagios en la Provincia no puede ser nuevamente el trabajo la variable de ajuste” explicó el senador por la cuarta sección electoral.

Asimismo, agregó Fiorini que “desde el Senado hemos presentado diversas propuestas y proyectos para prevenir y mitigar el impacto de esta pandemia en la provincia, tanto en materia de salud como en cuestiones económicas, pero lamentablemente no fueron escuchadas”.

“En este difícil momento que atravesamos, el Gobierno debe pensar en nuevas medidas innovadoras, que sean aplicables, y que se lleven adelante en conjunto con los municipios. Todo eso, acelerando al mismo tiempo la realización de testeos que son clave para evitar la propagación del virus” finalizó Juan Fiorini.