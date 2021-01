El Municipio entregó 6.500 módulos extras a escuelas que no reciben el SAE

Durante el 2020, por decisión del intendente, Pablo Petrecca, la comuna compró alimentos que fueron dispuestos en 6.500 módulos para los niños y adolescentes de las escuelas públicas y privadas del partido de Junín que no reciben el Servicio Alimentario Escolar (SAE)que proporciona el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según información emitida por el Municipio, desde mayo pasado, el Ejecutivo espera que la Provincia aumente los cupos del SAE para cubrir las necesidades de los estudiantes.

La entrega de módulos responde a un trabajo de coordinación permanente entre Dirección de Educación, Jefatura Distrital y los representantes de la comunidad educativa de cada institución.

“Esta política de asistencia social se ve enriquecida por el trabajo de los profesionales que conforman el Observatorio Nutricional Municipal, el cual tiene como objetivo fundamental garantizar la cobertura nutricional necesaria para el correcto desarrollo de los chicos”, manifiestan desde el Municipio.

Aclararon que desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, los alumnos que estaban dentro del programa del Servicio Alimentario Escolar y que dejaron de asistir a las clases presenciales, comenzaron a recibir módulos de alimentos, cuya entrega es realizada en cada escuela. Ante la mayor demanda, el Municipio solicitó al Gobierno Provincial ampliar el cupo para incluir a nuevas familias en este programa, pero aún no hubo respuestas.

Con respecto a esta última cuestión, la directora de Educación municipal, Orlanda D’Andrea, manifestó: "En Junín hay designados 9.017 módulos de alimentos sobre una matrícula total de 13.000 alumnos. Estos módulos se han ido entregando a esos chicos que están incluidos en el programa del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los recibían en sus escuelas. De esos 9017 módulos había un remanente que en un primer momento nos sirvió para asistir a las familias que no estaban incluidas en el SAE, pero que habían solicitado ser incorporadas".

"Luego, esos módulos sobrantes dejaron de estar porque hubo mucha demanda. Por eso en el mes de mayo solicitamos al Gobierno Provincial la incorporación de alrededor de 1.000 alumnos al SAE, pero desde ese momento no hubo una respuesta por parte de las autoridades provinciales", finalizó.

