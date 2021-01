Tarjetas telefónicas para asegurar la conectividad a estudiantes

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) entregó 2400 tarjetas telefónicas dirigidas a 10 universidades de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de asegurar la conectividad de estudiantes universitarios.

El acto se realizó en el Centro de Investigaciones Científicas de La Plata y tuvo como principal orador al director Nacional de Fomento y Desarrollo, Pablo Urquiza: “Esta es una pequeña respuesta a una necesidad que tenían los estudiantes frente a la conectividad. Los estudiantes de las universidades públicas hacen un esfuerzo cotidiano y permanente para sostener la cursada, aprobar las materias y este es un pequeño gesto para demostrar que el Estado está donde las argentinas y argentinos lo necesitan”.

En representación de la Unnoba estuvieron presentes el secretario de Relaciones Institucionales Martín Palma y la prosecretaria de Bienestar Estudiantil Karen Banega.

La iniciativa es el resultado de las encuestas realizadas a estudiantes universitarios que revelaron que cerca de 2.800 estudiantes tenían problemas de conectividad para finalizar sus estudios.

Florencia Saintout, directora del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo: “Lo que estamos haciendo hoy acá está cargado de sentidos de lo que ha sido este año: reunidos en un lugar abierto, con barbijos y con todos los cuidados; de lo que significó pelearla juntos así como la importancia de tener gobiernos nacionales y provinciales que crean en que la salida no es individual. La política es para transformar las realidades de las mayorías y hacerlas mejores”.

Por su parte, Palma celebró “el compromiso de Enacom y del Consejo provincial de seguir acompañando a las instituciones universitarias ante esta situación de emergencia”. Además estimó que “la conectividad y el aprendizaje mediado por tecnología no quedarán en el pasado ante una nueva normalidad, sino que se mantendrán inevitablemente”. Por eso, consideró: “Planificar y ejecutar estas acciones resulta relevante para seguir ofreciendo educación pública y de calidad”.

En tanto, Banega contextualizó que la entrega de tarjetas se sumaban al “enorme esfuerzo que ha realizado nuestra Universidad para garantizar continuidad académica“. “Por nombrar algunas acciones, se crearon aulas virtuales para cursadas y finales, tutorías virtuales, becas en equipamiento informático y conectividad”, planteó.

Además de la Unnoba, las Universidades que recibieron el beneficio son: Tres de Febrero, Avellaneda, Quilmes, José C. Paz, La Plata, La Matanza, Arturo Jauretche, del Centro y Ezeiza.