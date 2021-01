Posible toque de queda: el Municipio aguarda lo que resuelva la Provincia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el vice, Nicolás Kreplak, coincidieron en la necesidad de que la Provincia endurezca las medidas para contener la escalada de casos de Covid-19, y no descartaron volver de fase en la cuarentena e incluso establecer un "toque de queda sanitario".

"No descartamos tener horarios del día en los cuales no se podrán realizar actividades ni públicas ni privadas. No queremos que las playas, en ningún horario, tengan la concentración que se vio", planteó Kreplak.

Sobre la chance de establecer un "toque de queda sanitario", el funcionario respondió: "Hay que ver cómo se operativizan las medidas".

Consultadas fuentes del municipio aseguraron que se aguardan las disposiciones de la Provincia y en ese sentido se acompañará.

Volver al sistema fases

Kreplak aseguró que "hay consenso con los intendentes (de la Provincia) de que algo hay que hacer", aunque reconoció que la dificultad es "cómo se operativizan las medidas".

Por su parte, Gollan subrayó que "hay que analizar la posibilidad de restringir confinamientos por horario nocturno", mientras que planteó que si bien por ahora casi toda la Provincia "está en fase cinco", se está "evaluando el cambio" hacia una cuarentena más dura.

"En determinados sectores se ha perdido el respeto a las medidas sanitarias. Estamos evaluando ir a restricciones siguiendo el sistema de fases", subrayó el ministro en declaraciones radiales.

Restricciones en Rojas

En la ciudad de Rojas el intendente Claudio Rossi anunció ayer que no se podrá estar en la calle luego de las 00 y habrá multas de hasta 50 mil pesos para los organizadores de fiestas clandestinas.

La situación se da, en parte, luego de que el hospital municipal de Rojas alcanzara la capacidad máxima por pacientes internados con Covid-19.

"Estamos transitando la pandemia de Covid-19 y así seguirá siendo hasta que el Ministerio de Salud avance en el plan de vacunación, primero para los trabajadores esenciales y luego el resto de la población", dijo Rossi y agregó que "han quedado atrás los encuentros de Navidad y Año Nuevo, necesito pedir ayuda a los jóvenes, el hospital está al límite de su capacidad de respuesta, los trabajadores de la salud extenuados, algunos de ellos cursando la enfermedad y no tenemos más disponibles. El eslabón más crítico en esta cadena lo constituyen ellos, los médicos, enfermeros, auxiliares de salud, a quienes no solo debemos agradecer su tarea sino ayudarlos con el cumplimiento de nuestras buenas prácticas, con solidaridad y responsabilidad".

Sobre la restricción en el horario nocturno indicó: “Desde hoy (por ayer) se podrá circular hasta las 00, excepto viernes y sábado que podrá ser hasta las 2 de la mañana. Esto será así hasta que se manifieste una clara tendencia a la baja en la cantidad de contagios. Asimismo, hemos dispuesto multas de 50 mil pesos para quienes organicen o sean propietarios de inmuebles donde se realizan fiestas clandestinas".

