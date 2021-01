Organizan asambleas para rechazar la prohibición de exportar maíz hasta marzo

Desde la Sociedad Rural, su presidente, Gustavo Frederking realizó declaraciones a TeleJunín manifestando su sorpresa ante la medida tomada por el gobierno nacional, de suspender las exportaciones de maíz por dos meses.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dispuso "suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021”.

La medida se basa en «la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.

Según Agricultura, "hasta el presente, se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo".

Se consignó además que el objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear.



Sociedad Rural

Ante este panorama, Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, al respecto de la decisión tomada por el gobierno dijo que les había llamado mucho la atención, ya que durante el año que pasó habían trabajado normalmente al ser considerados una actividad esencial.

“El gobierno había fomentado, incentivado incluso la creación de un Consejo Agroindustrial, donde confluían el agro con la industria para tratar de impulsar las exportaciones, puesto que si se exporta se produce más y se generan más divisas para nuestro país. Necesitamos un país agroexportador por excelencia”, afirmó el directivo.

“Esta medida (la de suspender las exportaciones de maíz hasta marzo), el gobierno la justifica por una cuestión interna y abstracta, por los conceptos que utilizan. Sabemos que el maíz está, tenemos los informes, entonces hay que buscar políticas activas para tratar de que el productor lo comercialice sin restricciones”, apuntó.

“Para el productor esta es una señal muy mala, porque la intervención de los mercados son recetas viejas, fracasadas en el país”, manifestó para luego agregar que había mucho descontento en las rurales de la zona, descontento que había que expresar a través del diálogo, buscando consenso.

“En esto (el gobierno) se está equivocando mucho, entonces en el sector rural habrá asambleas y hay pedidos de hacer paro, pero tampoco hay que apurarse y tomar medidas extremas sino las que sean producto del consenso de los productores, reunidos en asamblea, o del diálogo entre las diferentes entidades que nuclean al campo”, propuso.

Trigo y soja

En cuanto a la actividad agropecuaria actual, el dirigente dijo que ya se había cosechado el trigo, con buenos rindes en la zona a pesar de que hubo algunas condiciones no tan buenas que hacían suponer una merma.

“Está más complicado la siembra de la soja de segunda. El que logró sembrarla a tiempo, tras cosechar el trigo o la cebada, está en condiciones medianamente lógicas, pero hay una carencia de humedad importante y algunos no pudieron sembrar, por lo que está complicado para ellos, la soja de segunda va a rendir menos. Si no se puede sembrar en ningún momento, será más grave”, advirtió.

Señaló como dato positivo que los precios internacionales del cereal habían subido mucho.