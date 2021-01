Congreso: se inicia el debate por la reforma judicial y del Ministerio Público

La reforma de la Justicia Nacional y del Ministerio Público Fiscal para designar el procurador general de la Nación y las iniciativas para promover el crédito y la construcción son los principales proyectos que debe tratar la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias que comenzarán hoy y se extenderán hasta el 28 de febrero.

De todos modos, la agenda de sesiones tendrá un virtual receso en la primera quincena de enero, para luego reanudar lentamente la actividad en ambas cámaras del Parlamento hasta llegar a febrero, cuando se tratará el grueso de las iniciativas.

Uno de los temas centrales de la agenda propuesta por el Gobierno nacional es la reforma judicial aprobada por el Senado el 27 de agosto, pero que Diputados no pudo avanzar ya que aún no logró enhebrar acuerdos con los bloques opositores.

El Frente de Todos -conducido por Máximo Kirchner en la Cámara Baja- tiene 119 diputados, pero de rigor son 117 votos, ya que el presidente de la Cámara Sergio Massa no vota y José de Mendiguren está de licencia, lo que obliga al partido a buscar acuerdos con los bloques opositores provinciales para construir la mayoría.

El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Mario Negri tiene 115 legisladores y se opuso a la mayoría de los proyectos claves para el Gobierno nacional.

Así sucedió con la mayoría de las leyes cruciales, como la de Presupuesto, Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, manejo del fuego, nuevo sistema de financiamiento de la policía porteña y la nueva fórmula de jubilaciones.

Por ese motivo y debido a la falta de acuerdo, aún no pudo avanzar el oficialismo en la reforma judicial que busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.