El Estacionamiento Medido comienza hoy un período de prueba, aunque sin cobro

Hoy el Grupo Servicios Junín arranca el período de prueba del Estacionamiento Medido en nuestra ciudad, según lo confirmó a Democracia, Pablo Torres, presidente del Grupo Servicios Junín.

Durante el día de la fecha, ya estarán en la calle el personal afectado al servicio probando el sistema y en algunos casos colocando en cada auto un volante indicativo de que está en zona de Estacionamiento Medido y que a partir de la puesta en marcha el estacionamiento será pago.

Según lo manifestado por Torres, se estima que el servicio pago se pondrá en marcha dentro de 15 días, pero que aún no tienen fecha de inicio ya que dependen de la situación planteada por la pandemia de Covid-19 y de la decisión municipal.

“Ya contamos con gran parte del personal que saldrá a la calle para que se entrenen en el trabajo que tendrán que hacer. En principio serían 10 fiscalizadores que controlarán si el auto está bien estacionado con crédito, pero no venderán estacionamiento”, dijo el entrevistado.

Los usuarios podrán comprar crédito a través de una aplicación en App Store de Android (en celulares) que se llama SEM Junín, cuyo nombre comercial es “Es Fácil”, y se pueden comprar con tarjeta de débito.

Otra posibilidad es ir a alguno de los 360 puntos de ventas, que la misma aplicación dice donde están ubicados y pueden comprar con efectivo. Se puede adquirir una hora de estacionamiento o crédito para la aplicación. Algunos de los puntos de venta corresponden a Pronto Pago, más dos empresas (una local y otra de Olavarría) que venden crédito para celulares con lo cual se podrá comprar estacionamiento en distintos puntos comerciales de la ciudad y no solo en el radio céntrico.

Según lo explicado por Torres, la mencionada aplicación (“Es Fácil”) fracciona cada cinco minutos y uno puede pagar sólo el tiempo que estaciona el vehículo con el crédito que le cargó a esta aplicación. En cambio si compra una hora de estacionamiento en un punto de venta, paga la hora entera, aunque esté estacionado menos tiempo.

Cabe aclarar que los 15 minutos de tolerancia que había antes para estacionar el vehículo en alguna de las zonas, siguen estando de acuerdo a la ordenanza vigente.

Los frentistas residenciales están exceptuados de pagar por el estacionamiento de sus vehículos, pero no así los inmuebles comerciales.

Zonas

Habrá dos zonas de estacionamiento y los precios aumentarán a cuanto más tiempo uno permanezca estacionado. En la Zona 1, los costos serían: la primera hora 30 pesos el estacionamiento, la segunda 50 y la tercera 90. En la Zona 2, la primera hora costaría 20; la segunda, 35; y la tercera, 70.

Cabe aclarar que las nuevas tarifas de este servicio están sujetas a la aprobación de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2021 en el Concejo Deliberante (Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes).

En cuanto a los sectores de la ciudad donde se reinstalará el sistema de Estacionamiento Medico, serán los mismos que antes: La Zona 1, que está identificada con color azul, abarca el perímetro de Belgrano - Álvarez Rodríguez /Avellaneda – 12 de Octubre / Narbondo – General Paz / Avenida San Martín.

La Zona 2, que se diferencia por el uso del color naranja, abarca el perímetro desde la zona anteriormente mencionada hacia Alberdi – Urquiza / Canavesio – Aparicio / V. López y Planes – Cabrera / Leandro N. Alem– Liliedal.

Recaudación

Torres indicó que el 50 por ciento del bruto de la recaudación irá al Municipio, que a su vez lo destinaría al Transporte Público, y el resto lo recibirá Grupo Servicio Junín.