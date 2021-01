Un año marcado por el coronavirus: se registraron 5556 contagios en Junín

Pensar en un balance del año 2020 respecto de las cifras de la pandemia obliga a dejar en claro que no se trata de un cierre, ya que la situación parece lejos de estar controlada, incluso a nivel mundial, con rebrotes y preocupación generalizada por un virus que cambió de plano las prioridades de todo el mundo.

En el caso de Junín, si bien desde marzo –fecha de inicio de la cuarentena obligatoria- hasta julio se presentaron apenas 16 contagios por coronavirus, agosto representó un quiebre con 220 y una escalada mes a mes que culminó en diciembre con un total de 5556 casos contabilizados. De ellos, 4186 fueron a través de testeos que resultaron positivos y los restantes, 1370, por nexo epidemiológico.

Aún en momentos de descreimiento, los primeros casos en Junín asomaron entre el mes de marzo y julio, y sumaron 16 contagios.

Todo parecía indicar que la situación epidemiológica estaba más o menos contenida, pero agosto mostró un gran salto en el conteo de positivos, que llegó a 220 y desde allí las cifras solo escalaron. A su vez, dicho mes registró el primer fallecimiento de un juninense por Covid.

En septiembre se triplicaron los contagios, que arribaron a 955 y allí también se produjo un salto en los fallecimientos: hubo 29.

Finalmente, octubre se convirtió en el mes con mayor cantidad de casos positivos, ya que alcanzó los 1917 contagios. El 17 de ese mes fue el día en que se reportaron más casos, con 127 registrados. A su vez, el pico de casos activos en Junín fue el 23 de octubre, con 786.

Por su parte, noviembre mostró una baja en la cantidad de casos totales, respecto de su mes anterior, con 1481 contagios, es decir, 436 casos menos.

No obstante, la baja más significativa se registró en el mes de diciembre, con 967 casos, 514 menos que en noviembre.

Así, el número total de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia en Junín fue de 5556, por lo que representa la ciudad con más casos cada 100 mil habitantes en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Curva y acumulados

En consonancia con el aumento de casos en el país, especialmente en la zona del AMBA, la curva de contagios mostró una suba elocuente desde julio a octubre, mes en que se dio el pico de casos activos en la ciudad, con 786.

En detalle, sobre los contagios acumulados, desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto se contabilizaron 236 casos; estos subieron a 1191 hacia octubre y 3108 a partir de noviembre. Hacia diciembre el número fue de 4589 y hasta el fin de dicho mes, de 5556.

Decesos, el dato preocupante

Al cierre de 2020, en Argentina se registraban 43.163 muertes por coronavirus y las cifras continúan sucediéndose a diario.

El panorama en la escala local no deja de ser preocupante, ya que más allá de un alto número de pacientes recuperados (más de cinco mil), la cifra de decesos en la ciudad cerró el año con 151 juninenses fallecidos en total y ayer se sumaron otros dos más.

Como se dijo, en agosto –el 7- se registró el primer fallecimiento por Covid en Junín. En septiembre, las muertes subieron a 29 y en octubre a 48, representando nuevamente un mes clave, con pico de fallecidos. Durante noviembre hubo 40 y en diciembre bajaron a 33.

Con dichas cifras, Junín se posiciona 3° en cantidad de decesos cada 100 mil habitantes (167,2) entre las ciudades bonaerenses, con Bragado en primera instancia, (207,7) y General

Pueyrredón (Mar del Plata) en segunda (176,0).

Primer reporte de 2021

Ayer se realizó el primer informe del nuevo año, con una suba de contagios, en consonancia con lo que se había evidenciado en la semana.

La Secretaría de Salud de Junín informó que se registraron 55 casos positivos.

En detalle, se analizaron 55 muestras en el laboratorio (6 no residentes). De Junín, 16 resultaron negativas y 33 positivas. Además, se sumaron 22 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 32 mujeres y 23 hombres. De estos, 24 casos son por contacto estrecho y 26 tienen nexo en estudio.

Así, el número de contagios activos asciende a 221 y los no residentes (internados en Junín) a 8.

A su vez, se informaron 213 casos sospechosos de Junín y 7 no residentes, de Bragado, 25 de Mayo, Los Toldos, Ascensión y Ameghino. Actualmente, hay 694 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

Además, se informó el fallecimiento de dos personas, un hombre de 77 años y una mujer de 83, por lo que el total de decesos asciende a 153.

Desde el área de Salud se informó también que ayer se sumaron 103 sospechosos, de los cuales 25 son contactos estrechos de pacientes Covid positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Por su parte, ayer recibieron el alta 46 personas de Junín y 2 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

Expectativas por la vacuna

Tras el acuerdo del Gobierno argentino con el ruso, finalmente llegó al país el cargamento con la vacuna Sputnik V que en una primera etapa se utilizará para vacunar a personal de salud de áreas críticas (terapias intensivas).

Con un importante operativo logístico, la Ciudad recibió el 29 de diciembre 450 dosis de la vacuna y el 30 comenzó la campaña de vacunación en el Hospital, tanto para trabajadores del nosocomio como centros de salud privados y CAPS municipales.

Cabe destacar que la siguiente etapa incluirá a personal de salud en general, pacientes de riesgo y así hasta alcanzar al total de la población.

Desde el Hospital, el director Sebastián Meneses destacó que se debe dejar asentada la voluntad de vacunarse y los datos personales en la página web www.gba.gob.ar/vacunate/ para que se pueda otorgar un turno a cada uno. Cabe destacar que la vacuna es gratuita y optativa (no obligatoria).

