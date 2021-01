Entidades agropecuarias critican la decisión de suspender el registro de exportaciones de maíz

Diversas entidades agropecuarias y sectoriales criticaron la medida adoptada por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de suspender de manera temporal el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz.

La cartera que conduce Luis Basterra informó que suspendió temporalmente el registro para los embarques con fecha anterior al 1 de marzo próximo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña.

"Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, en la que el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción", dijeron en la cartera agropecuaria.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, cuestionó: “Es un acto contradictorio, ya que este Gobierno le dio forma al Consejo Agroindustrial para que se busquen políticas activas y que haya incentivos pensando en un país con más exportaciones”.



“Uno entiende que se esté buscando cuidar que haya alimentos, pero es falaz que no haya maíz. En todo caso, si no se consigue, hay que buscar que la gente lo comercialice a través de políticas activas y no restrictivas”, manifestó.

“El campo ve con muy mala señal a esta situación porque le recuerda a cuando estaba el secretario Moreno. Son recetas viejas de hace unos años que buscaban intervenir, lo que logró que todo suba como el pan y tuvimos la menor producción de trigo en 100 años con toda la tecnología que hoy tenemos, al igual que el maíz”, recordó.

“Si hay menos producción, hay menor inversión, desarrollo y más pobreza, ya que necesitamos producir para que entren los dólares genuinos en la economía argentina”, subrayó.

“Hoy en el campo hay mucho malestar y se están analizando tomar medidas porque esto no puede quedar así. Creemos que hay otras formas, y cuando hubo intervención de los mercados, al país le fue muy mal”, concluyó.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se declaró en alerta y movilización y aseguró que la cifra dada por Agricultura no era correcta, al sostener que "restan casi 8 millones de toneladas para volcar al mercado interno".

La cartera agropecuaria tomó la decisión de suspender el registro para exportaciones que se quieran anotar a partir de la fecha para embarques previos al 1 de marzo, cuando ingresa la nueva cosecha para "asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot".

Según informó mediante un comunicado, hasta el momento se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% de este.

"El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear", detalló el escrito.