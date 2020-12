Nueva suba en los contagios: ayer se informaron 74 casos de coronavirus

La Secretaría de Salud reportó ayer 74 nuevos contagios de Covid-19 en Junín: 47 de ellos por laboratorio y 27 por criterio clínico epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 42 mujeres y 32 hombres. De estos, 23 casos son por contacto estrecho y 51 tienen nexo en estudio.

Además, informaron el fallecimiento de dos personas de nuestra ciudad por el virus. Se trata de dos hombres de 43 y 91 años.

También murió un paciente no residente que se encontraba internado en nuestra ciudad.

Actualmente hay 769 personas cumpliendo aislamiento preventivo y 268 casos sospechosos. A su vez, hay 11 sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín) que corresponden a personas de Rojas, Chacabuco, O’Higgins, Baigorrita, San Francisco Solano, Bragado y Ascensión.

En suma, el número de casos confirmados activos es de 123 y 6 no residentes. Hay 5118 pacientes recuperados y 199 no residentes. Y con los dos fallecimientos informados ayer, el número de decesos asciende a 148.

Ayer, en tanto, recibieron el alta 62 personas de Junín y 4 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas de Covid.

Cifras de coronavirus en Junín

Aislados preventivos: 769

Casos sospechosos: 268

Casos sospechosos no residentes: 11

Casos confirmados: 123

Casos confirmados no residentes: 6

Casos recuperados: 5118

Casos recuperados no residentes: 199

Casos descartados: 5755

Casos fallecidos:148

Cumplieron aislamiento preventivo: 5610