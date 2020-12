Junín recibió 450 dosis para comenzar la campaña de vacunación contra el Covid

Con un importante operativo logístico, la Ciudad recibió ayer 450 dosis de la vacuna Sputnik V, que en una primera etapa será aplicada a los trabajadores de salud de las áreas críticas -terapia intensiva-, según destacó el director del Hospital Interzonal Sebastián Meneses, en diálogo con TeleJunín Noticias.

Además, habrá que dejar asentada la voluntad de vacunarse y los datos personales en www.gba.gob.ar/vacunate/ para que se pueda otorgar un turno a cada uno.

Cabe destacar que la vacuna es gratuita y optativa -no obligatoria-.





450 dosis

En la mañana de ayer, en medio de un importante operativo, arribaron finalmente las vacunas Sputnik V a la ciudad, como también ocurrió en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como estaba previsto.

“Hemos recibido 450 dosis de vacunas que estaban destinadas, por decisión ministerial y con criterio epidemiológico, al personal de áreas críticas”, explicó Meneses y aclaró: “En este caso, las terapias intensivas, para el personal médico, enfermeros, limpieza y kinesiólogos que concurren a dicho sector, tanto para nuestro hospital como para las clínicas y sanatorios privados y también para el personal de los Caps municipales (salitas)”.



Si bien las primeras dosis están destinadas al personal de salud, el director del HIGA aseguró que la población puede comenzar a registrarse en el programa Vacunate para poder obtener un turno.

“Los datos personales y la voluntad de vacunarse hay que dejarlos plasmados en www.gba.gob.ar/vacunate/. Luego, el sistema asigna el día y horario, el turno, para la vacunación y una vez que tengamos el listado completo empezaremos la vacunación”.

Meneses indicó: “Calculo que ya el día de mañana (por hoy) estaremos empezando con los primeros vacunados. Eso es así por una cuestión de logística y a fin de no desperdiciar dosis. Cada frasco, si bien es multidosis, trae cinco dosis cada uno”.

A su vez, explicó que “hay que dejarlo 30 minutos fuera del freezer, aguardar otros 15 minutos aproximadamente que es lo que tenemos para aplicar entre frasco y frasco, con lo cual se ingresan cinco personas. Hay que esperar que esas personas se vacunen, luego esperar de 30 minutos a una hora por cualquier eventualidad de reacción anafiláctica, es decir, reacción alérgica que puede haber a alguno de los componentes de la vacuna y a partir de ahí entrarían los próximos cinco, pero ya con el turno programado”.





Avalado por Anmat

Según destacó el director del Hospital, lo recibido ayer corresponde a la primera dosis y aseguró que “se encuentra autorizado por Anmat para los mayores de 60 años”.

“La que nos llegó es la primera dosis, la segunda se aplica dentro de los 21 días”, explicó.

En la misma línea, aclaró que “la mujer lactante o embarazada no tiene que aplicarse la primera dosis, obviamente sabiendo de su situación, en caso de no saber, si se la aplica, en teoría no habría inconvenientes pero se sugiere no aplicar la segunda dosis a los 21 días”, y agregó que “lo mismo que con los menores de 18 años, los que han recibido plasma de convalesciente, recién a los 90 días pueden aplicarse las vacunas”.

Consultado sobre la vacunación de los mayores de 60 años, aseguró que “están autorizados, ya lo autorizó no solo el gobierno ruso sino la Anmat, que es la que rige las directivas. Y con el aval del Anmat quiero llevar tranquilidad a la población de la inocuidad de la vacuna”.

A su vez, aclaró: “Obviamente que cualquier fármaco o sustancia que ingrese a nuestro cuerpo puede producir potencialmente alguna reacción alérgica en nuestro organismo, como puede ser dolor en la zona de inyección, enrojecimiento, algunas líneas de febrícula en las primeras 48 horas, pero básicamente el perfil de seguridad que ha comprobado la Anmat es muy alto y cumple con los estándares de seguridad”.

Meneses aseguró que “será una campaña de vacunación sin precedentes, así que hay que destacar el enorme esfuerzo que han hecho los funcionarios tanto nacionales como provinciales, así como también el esfuerzo de todo el personal sanitario público, privado y municipal”.

